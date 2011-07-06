به گزارش خبرنگار مهر، اباصلت سیاح شامگاه سه شنبه در جمع مدیران و معاون اقتصادی استان زنجان افزود: تکیه بر مبانی قانونی، عمل با اخلاص و حمایت از پرسنل و تشویق آنان موجب ارتقای سطح دستگاه های دولتی استان در سطح کشور است.

وی ادامه داد: این استان با توجه و اهمیت دادن به این شاخص ها طی سالهای اخیر پیشرفت و ترقی چشم گیری در سطوح و بخش های مختلف داشته است.

سیاح با بیان اینکه استان زنجان طی دو سال اخیر رتبه سوم کشور را به لحاظ آرامش و آرایش سیاسی و امنیت موجود در استان به خود اختصاص داده است، افزود: این استان با داشتن مردمی متعهد و متدین در بستری مناسب برای پیشرفت و ترقی قرار گرفته است.



