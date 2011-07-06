به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح چاپخانه اندیشه (شرکت واژه پرداز اندیشه) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی عصر روز سه شنبه 14 تیرماه با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تبریک افتتاح این پروژه فرهنگی و زیرساختی گفت: این پروژه نیاز کشور بود، افرادی که نیت خدایی داشتند به ما کمک کردند تا این مجموعه به انجام برسد این مجموعه با ایده خوبی شکل گرفت و نتیجه زحمت جمعی است .

خاموشی تأکید کرد: یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران حوزه فرهنگ است در حوزه فرهنگ نیز آنچه خیلی مهم است حوزه نشر است در حوزه نشر آنچه نیاز است کیفیت بالای تولید است. مصرف کننده باید کتاب با کیفیت و خوب در دست بگیرد. تولید با کیفیت از نیازهای ضروری امروز ایران است. سازمان تبلیغات اسلامی دارای انتشارات با سابقه و خوب از جمله امیرکبیر و سوریه مهر است. مجموعه چاپ و نشر بین الملل و سایر نشرها را نیز داشته است.

وی تصریح کرد: ما به اقتصاد فرهنگ می اندیشیم و می خواهیم تولید را به سود تبدیل کنیم. وزارت ارشاد زمانی که یارانه کاغذ را برداشت و به خرید کتاب رو آورد ما از آن ایده استقبال کردیم. معتقد هستیم تولید کیفی می تواند بازار خوبی ایجاد کند چاپ 54 هزار عنوان کتاب در سال، چاپ اندکی نیست و بر همین اساس این مجموعه به اقتصاد فرهنگ می اندیشد. حجم زیاد انتشار کتاب در ایران این ظرفیت را ایجاد کرده که چنین چاپخانه ای با آخرین فناوری روز دنیا راه اندازی شود.

خاموشی تصریح کرد: امیدواریم با کمک باتجربه ها در عرصه نشر زمینه را برای رشد و گسترش این عرصه فراهم کنیم . سازمان تبلیغات سازمان فرهنگی است و در نشر حوزه دین دغدغه دارد. این دغدغه در مورد سایر کتاب ها نیز وجود دارد. وظیفه ما در سازمان نشر معارف اسلامی، هنر دینی و آثاری این گونه است ما ظرفیت را برای چاپ این نیازها فراهم می کنیم. فناوری به کار رفته در این مجموعه مدرن است ان شاء الله مجموعه های دیگر کشور هم گذار از مرحله سنتی به مدرن را انجام دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان افزود: امیدواریم از این طریق بتوانیم خدمات شایسته ای به ارتقای کیفیت محصولات مکتوب کشور و همچنین ارتقای فرهنگ دینی کشور انجام دهیم این چاپخانه هر سفارشی را در موضوعات مختلف انجام می دهد.

در این مراسم سید حسن حسینی معاون امور مالی و اداری سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس هیئت مدیره شرکت واژه پرداز اندیشه به بررسی نحوه چگونگی راه اندازی این چاپخانه پرداخت و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در سه دهه اخیر در راستای مأموریت های محوله از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری گام های بلندی را در توسعه نشر دینی و قرآنی برداشته و با ارتقای مؤسساتی چون امیرکبیر، کتابهای جیبی و تأسیس موسساتی همچون سوره مهر، شرکت چاپ نشر و نشر بین الملل و نشر الکترونیک و حمایت از دیگر مؤسسات وابسته و غیر وابسته در عرصه نشر کتاب و دهها نشریه و روزنامه رسالت خود را عملی نموده است.

وی تأکید کرد: نگاه سازمان در دهه اخیر به حوزه نشر مکتوب و ضرورت توسعه و گسترش این بخش از فعالیتهای سازمان را بر آن داشت که ایده سه دهه گذشته توسعه حوزه های پراکنده سخت افزاری نشر که همان چاپخانه های مختلف سازمان است را ارتقا بخشیده و احداث و استقرار یک کارخانه مدرن و با ظرفیت بالا که تمامی نیازهای سازمان و مؤسسات وابسته و حوزه های تحت الحمایه سازمان را در بر می گیرد در دستور کار خود قرار دهد.

حسینی تأکید کرد: همچنین ظرفیت سازی، مدرن سازی و ایجاد جایگاه و شان صنعتی برای چاپ خصوصا در حوزه نشر دینی و نگاه به بازارهای منطقه ای وجهانی و نیز نگاه اقتصادی و سودآوری به حوزه فرهنگ و محصولات فرهنگی به تبلور این ایده کمک کرد.

وی تصریح کرد: این ایده که برخاسته از نظرات ریاست سازمان دکتر خاموشی بود زمانی توجیه دار شد که با راهبرد سازمان در چشم انداز بیست ساله مبنی بر هدف گذاری و تعیین شاخص در عرصه نشر مکتوب منطبق شد و بدنبال بازسازی و توسعه حوزه های نشر و سازمان های مردم نهاد وابسته به سازمان که در سالهای اخیر شاهد بلوغ و کسب مقام های برتر این مؤسسات بوده ایم ضرورت ایجاد حوزه سخت افزاری مدرن با قابلیت های مختلف و ظرفیت مورد نیاز سازمان بیشتر احساس شد و شرکت واژه پرداز اندیشه با سرمایه گذاری مستقیم سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و به ثبت رسید.