حذف پرونده های فیزیکی مالیاتی در آذربایجان شرقی/اظهارنامه الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسولی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مالیات در جمع خبرنگاران با اشاره به متفاوت بودن طرحها و برنامه های امسال با سالهای گذشته، گفت: امسال تأکید اداره کل امور مالیاتی استان بر روی تکمیل زیر ساختها، ساختمانها و برنامه های رایانه ای برای تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع تمرکز یافته است.

وی به راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال در استان، به منظور تسهیل در انجام دادن امور، کاهش اشتباهات، کوتاه شدن زمان انجام دادن کارها و به حداقل رساندن رابطه بین مأمور مالیاتی و مؤدی اشاره کرد.

رسولی با اذعان به اینکه هر گونه امکاناتی که در این زمینه در اداره کل استان وجود دارد، در سایر ادارات شهرستانها نیز نصب و راه اندازی شده است افزود: هر 27 اداره آذربایجان شرقی متصل به شبکه بوده و ارتباط آنها با مرکز به صورت آنلاین برقرار است لذا امکان ارتباط با سازمان مالیات تهران و برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس را نیز میسر دانست.

رسول رسولی با تأکید بر بحث اجرای طرح جامع مالیاتی استان، جمع آوری اطلاعات مربوط به مبادله مالیه، انجام امور مالیاتی و تسلیم اظهار نامه از طریق سیستم و اینترنت را گامی مهم در رضایتمندی مردم دانست.

مدیر کل مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره به هفته مالیات، آخرین موعد تسلیم اظهار نامه های مالیاتی سال 89 را پایان تیر ماه امسال عنوان کرد.

وی با اشاره به این مطلب که آذربایجان شرقی رتبه هشتم پرداخت مالیات را در بین سایر استانها دارد، تسلیم اظهارنامه های مالیاتی سال 89 را نسبت به سالهای گذشته 23 درصد بیشتر دانسته و اظهار امیدواری کرد امسال افزایش 30 درصدی داشته باشیم.

رسولی با اشاره به انجام برخی توافقات با اتحادیه های صنفی، در مورد مشمولین بند الف، ب و ج مشاغل تصریح کرد: مشمولین بند الف که تا موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی سال 89 را با ارزش افزوده 15 درصد به صورت خود اظهاری تسلیم کنند می توانند از 96 درصد معافیت رسیدگی به پرونده ها برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه مشمولین بند ب و ج نیز می توانند از 88 درصد از این امتیاز استفاده کنند اضافه کرد: در این صورت تنها به چهار درصد پرونده های بند الف و 12 درصد پرونده های بند ب و ج بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرند.

رسولی در ادامه از مردم خواست تا با تسلیم به موقع اظهارنامه های مالیاتی از معافیت پایه مالیاتی تا سقف 52 میلیون و 500 هزار ریال برخوردار شوند.

لازم به ذکر است درآمد مالیاتی سال گذشته 52 میلیون و 500 هزار ریال بوده و درآمد مالیاتی امسال 58 میلیون و 200 هزار ریال بوده است.