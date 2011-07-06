به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز قلم شب سه‌شنبه 14 تیر با حضور وزیر ارشاد و جمعی از نویسندگان در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

پیشنهاد تدوین منشور اخلاق نویسندگی از سوی مدیرعامل «خانه کتاب»

در ابتدای این مراسم، علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب در سخنانی کوتاه گفت: یکی از دلمشغولی‌های ما که آن را با اهالی قلم هم در میان گذاشته‌ایم، بحث جای خالی اخلاق نویسندگی است؛ نویسندگی در معنای عام آن اعم از تالیف و ترجمه.

وی افزود: به همین خاطر دست یاری خود را به سوی نویسندگان دراز می‌کنیم تا مطالب و آثار ارزنده‌شان را در این زمینه هم تولید کنند و اگر بلندپروازانه نخواهیم صحبت کنیم، شاید به تدوین منشور و سندی در زمینه اخلاق نویسندگی برسیم.

مفتونی: اهل تحقیق، تقدم فهم بر نقد را رعایت نمی‌کنند

در ادامه این برنامه نادیا مفتونی، عضو هیئت علمی جایزه ادبی پروین اعتصامی در سخنانی گفت: عمده‌ترین معضلات ما در زمینه اخلاق پژوهش در حوزه نقد است و مسئله هم به این برمی‌گردد که اهل تحقیق، تقدم فهم بر نقد را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: اگر انسان فهم کاملی از یک نظریه ارائه دهد، چه بسا بسیاری از اختلافات برطرف شود. ما برای نقد صحیح نیازمند تواضع و سعه صدر هستیم و باید اشتبهاتمان را بپذیریم.

انتقاد یک کتابدار از کتابسازی در جامعه

در این برنامه، همچنین کاظم حافظیان رضوی کتابدار و از داوران جایزه کتاب سال در سخنانی از قلم به عنوان پیام‌رسانی که بدون شک رسالت پیامبری دارد، یاد کرد و گفت: قلم کیمیایی است در کف انسان و اگر در دستان فردی هنرمند باشد، نقشی ماندگار بر جای خواهد گذاشت.

وی همچنین از کتابسازی در جامعه انتقاد کرد و افزود: امروز ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که روند cut & paste در آن زیاد اتفاق می‌افتد، ولی توصیه می‌کنم به جای اینکه وقتمان را برای تولید این قبیل کتاب‌ها تلف کنیم، وقتمان را صرف خواندن آثار باارزش کنیم و از این کارمان لذت ببریم.

این کتابدار همچنین با گرامیداشت یاد ایرج افشار او را کتابشناس، نسخه‌شناس و ایرانشناسی برجسته معرفی کرد که «قلمش را به راستی و درستی و در خدمت تشویق مردم به خواندن، نوشتن و شناختن به کار می‌گرفت و می‌توانست الگویی برای روزگار ما باشد».

اسلامی: تکلف و دشوارنویسی مثل یک بیماری جامعه را فراگرفته است

در مراسم بزرگداشت روز قلم همچنین سیدحسن اسلامی از پژوهشگران حوزه دین و الهیات در سخنانی با بیان اینکه «اهل قلم باید همواره دو سئوال بپرسند؛ 1- برای که می‌نویسند و چرا می‌نویسند؟» گفت: یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد ارتباط بین نویسنده و خواننده، تکلف و دشوارنویسی و دشوارخوانی است که مثل یک بیماری جامعه ما را فراگرفته است.

وی افزود: ما در مقام اهل قلم باید بکوشیم مطالبمان را تا جایی که ممکن است روشن و ساده و شفاف بنویسیم.

اسلامی سپس هفت انگیزه یک نویسنده برای نوشتن را برشمرد که عبارت بودند از: آوردن دانشی تازه، شرح کتب مُغلق پیشینیان، زدودن خطای پیشینیان، تکمیل نواقص یک علم، نظام بخشیدن به مسائل یک علم، ایجاد دانشی تازه از تلفیق علوم و تلخیص کتب منتقدان.

اسفندیاری: نیازمند سوگندنامه برای نویسندگان هستیم

در این برنامه همچین محمد اسفندیاری، کتابشناس و مدیرمسئول مجله «شهاب» در سخنانی درباره اخلاق نویسندگی گفت: نوشتار بیش از گفتار تاثیر دارد و قلم هم بیش از زبان. مردم هم به چیزی که می‌خوانند بیشتر از مسموعاتشان اهمیت می‌دهند.

وی افزود: من پیشتر منشوری اخلاقی برای نویسندگان مسلمان تهیه کرده بودم که در قالب کتابی با عنوان سوگندنامه نویسندگان مسلمان منتشر شد. به نظرم ما نیازمند چنین منشوری هستیم و می‌تواند عام‌تر باشد و فقط درباره نویسندگان مسلمان نباشد.

در مراسم بزرگداشت روز قلم همچنین محمود گلابچی مولف آثاری در زمینه راه و ساختمان از مسئولان وزارت ارشاد خواست برای انتشار آثار علمی نویسندگان ایرانی به سایر زبان‌های دنیا از آنها حمایت کنند.

در مراسم بزرگداشت روز قلم که با ضیافت شام خاتمه یافت، جمعی از مسئولان حوزه‌های فرهنگی وزارت ارشاد مانند بهمن دری معاون فرهنگی، محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب و نیز تعدادی از اهالی قلم مانند جواد محقق و حسن کچوئیان هم حضور داشتند.