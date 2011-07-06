خیالبافی ضد ایرانی الحیات/ تلفیق پرونده اشغال عراق و دادگاه حریری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی به نقل از آنچه منابع آگاه عراقی خواند، نوشت: تهران به واشنگتن اعلام کرده که با بقای نیروهای آمریکایی در عراق در برابر رفع اتهام از حزب الله لبنان در دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) موافق است.

در ادامه این گزارش مشکوک ادعا شده است: در حالی که تشکل الاحرار (وابسته به جریان صدر) برای جمع آوری امضا در جهت منع ورود مقامات و اتباع آمریکایی به صحن پارلمان تلاش می کند، خبرهایی از موافقت مشروط ایران با بقای نیروهای آمریکایی در عراق منتشر شده است.

این ادعاها بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشند به نظر می رسد ساخته یک رسانه وابسته به غرب باشد که خیالات خود را در مسئله تحولات منطقه به ویژه در ایران و عراق و سوریه تلفیق کرده است .

منابع آگاه عراقی این روزنامه که در لندن چاپ می شود، در ادامه ادعا کردند که ایران از طریق واسطه هایی به واشنگتن اعلام کرده در صورت توقف تمامی تلاشهای آمریکایی و غربی در راستای تغییر رژیم سوریه و رفع اتهام از حزب الله لبنان در دادگاه بین المللی با تمدید مهلت بقای نیروهای آمریکایی در عراق موافقت کرده و البته تعهد هم می دهد گروههای وابسته به ایران علیه نظامیان آمریکایی عملیاتی را به اجرا نگذارند.

این منابع همچنین کاهش تحریمها علیه ایران و ارائه مجوز به شرکتهای بین المللی در جهت سرمایه گذاری در این کشور را از جمله شروط دیگر ایران برای بقای نظامیان آمریکایی در عراق عنوان کرده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران یک شرط دیگرهم مطرح کرده که در لزوم ارائه اولویت حضور در بازارهای عراق می شود.

همین منابع در ادامه اظهارات خود به این مسئله هم اشاره کردند که آمریکا برای بقای نظامیان خود در عراق به تمدید توافقنامه امنیتی با دولت نیازی ندارد، چون "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق تقاضا کرده که این نظامیان همچنان در این کشور و به ویژه در مناطق مورد مناقشه باقی بمانند.

همچنین عدم بهره گیری عراق از تسلیحات کافی در زمین و هوا و سیستمهای موشکی و راداری باعث شده مقامات امنیتی عراق به جریانهای سیاسی، ریاست جمهوری و هیئت وزیران عدم آمادگی خود را برای انجام ماموریتها به طور کامل اعلام کنند.

خاطر نشان می شود ادعاهای تازه روزنامه الحیات در حالی منتشر می شود که مسئله بقا یا خروج نظامیان آمریکایی از عراق مسئله ای داخلی و مربوط به نظر دولت و ملت این کشور است و تهران بارها بر عدم دخالت خود در این مسائل تاکید ورزیده است.

تهران همچنین همواره در مواضعی روشن بقای نیروهای آمریکایی را به منزله تداوم اشغال عراق دانسته، مسئله ای که با خواست ملت عراق نیز همخوان است.

این ادعاها بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشند به نظر می رسد ساخته یک رسانه وابسته به غرب باشد که خیالات خود را در مسئله تحولات منطقه به ویژه در ایران و عراق و سوریه تلفیق کرده و گزارشی این چنینی به نقل از منابع به ظاهر آگاه که اطلاعی از آنها در دست نیست، تحویل داده است!