به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "من قهرمان نیستم" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که به کارگردانی محسن توکلی و تهیه کنندگی مجید مظفری به زودی در بارگاه امام هشتم(ع) مقابل دوربین می‌رود.

این تله فیلم که تصویربرداری آن به طور کامل در شهر مقدس مشهد انجام خواهد شد با مضمون اجتماعی مسائل مربوط به کودکان را به تصویر خواهد کشید.

فیلم "من قهرمان نیستم" داستان کودکی را روایت می‌کند که تصمیم دارد در هر کاری قهرمان باشد و همین موضوع او را وارد ماجراهایی می‌کند که سرآغاز یک تجربه جدید در زندگی آینده‌اش محسوب می‌شود.

بازیگران این فیلم همه از نقش آفرینان بومی مشهد مقدس هستند. "من قهرمان نیستم" به زودی با پایان مرحله پیش تولید وارد مرحله تولید خواهد شد. فیلمنامه این فیلم تلویزیونی به قلم اکبر و اصغر روح به نگارش در آمده و عواملی که تا کنون حضورشان در ساخت این پروژه قطعی شده عبارتند از طراح صحنه و لباس: نیکی مظفری، مدیر تولید: ناصر ملکی و طراح گریم: آرمین مظفری.