6 هزار جلد کتب تحریف شده ادیان در زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار یحیی شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از آنکه دشمن با روش های ترور مردم و مسئولان انقلاب و راه اندازی جنگ تحمیلی در مبارزه با انقلاب اسلامی ما ناکام ماند با تغییر تاکتیک رو به تهاجم فرهنگی آورده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولان گفت: اکنون دشمن از میادین مختلف وارد جنگ و نبرد با اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان کشور شده و در این راه تهاجم فرهنگی را مهمترین راه آسیب زدن به این قشر تاثیرگذار می داند.

سرهنگ شرفی تاکید کرد: تهاجم فرهنگی علیه دین از صدر اسلام وجود داشته و امروز نیز دشمنان در این امر از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

سرهنگ شرفی افزود: دشمن در این راه از طریق تولید برنامه های تلویزیونی، بازیهای رایانه ای، توزیع کتب تحریف شده ادیان مختلف، ترویج فساد و فحشا و ... در صدد رسیدن به اهداف خود است.

فرمانده انتظامی استان زنجان تنها راه پیروزی در این جنگ را حرکت در مسیر ولایت و ولایت مداری دانست.

سرهنگ شرفی با تاکید بر حفظ و حراست از آرمانهای جمهوری اسلامی اظهار کرد: خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی، برای ایجاد امنیت شهروندان و ناامن کردن جامعه برای مخلان نظم و امنیت یک لحظه بیکار ننشسته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

سرهنگ شرفی گفت: در این راستا شب گذشته ماموران انتظامی شهرستان "ایجرود" با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی از ورود بیش از شش هزار جلد کتب تحریف شده ادیان مختلف به کشور مطلع شدند.

وی تصریح کرد: ماموران این محموله را که با یک دستگاه کامیونت سفید رنگ حمل می شد به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته و در موقعیتی مناسب متوقف کردند.

سرهنگ شرفی با بیان اینکه این محموله از "بوکان" بارگیری و به مقصد "تهران" در حرکت بود، افزود: در بازرسی از این خودرو شش هزار و 649 جلد کتاب ادیان تحریف شده کشف که موضوع تحت بررسی و رسیدگی است.