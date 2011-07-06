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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

6 هزار جلد کتب تحریف شده ادیان در زنجان کشف شد

6 هزار جلد کتب تحریف شده ادیان در زنجان کشف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن علیه دین اسلام از کشف بیش از شش هزار جلد کتب تحریف شده ادیان مختلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار یحیی شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از آنکه دشمن با روش های ترور مردم و مسئولان انقلاب و راه اندازی جنگ تحمیلی در مبارزه با انقلاب اسلامی ما ناکام ماند با تغییر تاکتیک رو به تهاجم فرهنگی آورده است.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولان گفت: اکنون دشمن از میادین مختلف وارد جنگ و نبرد با اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان کشور شده و در این راه تهاجم فرهنگی را مهمترین راه آسیب زدن به این قشر تاثیرگذار می داند.
 
سرهنگ  شرفی تاکید کرد: تهاجم فرهنگی علیه دین از صدر اسلام وجود داشته و امروز نیز دشمنان در این امر از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
 
سرهنگ  شرفی افزود: دشمن در این راه از طریق تولید برنامه های تلویزیونی، بازیهای رایانه ای، توزیع کتب تحریف شده ادیان مختلف، ترویج فساد و فحشا و ... در صدد رسیدن به اهداف خود است.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان تنها راه پیروزی در این جنگ را حرکت در مسیر ولایت و ولایت مداری دانست.
 
سرهنگ شرفی با تاکید بر حفظ و حراست از آرمانهای جمهوری اسلامی اظهار کرد: خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی، برای ایجاد امنیت شهروندان و ناامن کردن جامعه برای مخلان نظم و امنیت یک لحظه بیکار ننشسته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
 
سرهنگ  شرفی گفت: در این راستا شب گذشته ماموران انتظامی شهرستان "ایجرود" با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی از ورود بیش از شش هزار جلد کتب تحریف شده ادیان مختلف به کشور مطلع شدند.
 
وی تصریح کرد: ماموران این محموله را که با یک دستگاه کامیونت سفید رنگ حمل می شد به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته و در موقعیتی مناسب متوقف کردند.
 
سرهنگ شرفی با بیان اینکه این محموله از "بوکان" بارگیری و به مقصد "تهران" در حرکت بود، افزود: در بازرسی از این خودرو شش هزار و 649 جلد کتاب ادیان تحریف شده کشف که موضوع تحت بررسی و رسیدگی است.
کد مطلب 1352570

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