400 کیلومتر خط قطار شهری در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان در مراسم آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط دو قطار شهری مشهد اظهار داشت: پیشینه مترو یا قطار شهری در ایران به 12 سال می رسد و کشور ما در این مدت 170 کیلومتر مسیر ریلی حمل و نقل درون شهری داشته است که از این میزان راه ریلی، عمده آن مربوط به تهران است و مشهد نیز به تازگی دارای قطار شهری شده است.



وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر در این زمینه یک بررسی و مقایسه ای با کشورهای اروپایی داشته باشیم به نتایج جالبی می رسیم.



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری افزود: به طور مثال مجموع مسیر ریلی حمل و نقل درون شهری شهر مسکو، پایتخت روسیه با بیش از 100 سال سابقه در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری چیزی در حدود 140 کیلومتر است.



رویانیان با بیان اینکه مسئولان استانهای مختلف پیگیر روند احداث قطار شهری و مترو در شهر خود هستند گفت: در این زمینه مسئولان استانها و البته شهرداران دغدغه دارند و به طور جدی پیگیر احداث خط مترو و قطار شهری هستند.



وی ادامه داد: کشور ما در زمینه بخش حمل و نقل ریلی درون شهری به سرعت در حال پیشرفت است و همین الان حدود 400 کیلومتر خط قطار شهری در ایران در حال احداث است و متوسط پیشرفت کار در این زمینه نزدیک به 30 درصد است.

رویانیان ضمن اشاره به سابقه قطار شهری در مشهد گفت: سابقه قطار شهری در مشهد 11 سال است که طی هفت سال اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه پیش بینی شده است.



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران ادامه داد: این اعتبار برای سال 90، مبلغ 990 میلیارد ریال است و همچنین سه هزار میلیارد ریال استفاده از اوراق مشارکتی حمل نقل کشور در مشهد وجود دارد.



وی گفت: با این وجود لازم است که یک تبریک به مردم مشهد بگویم زیرا خط یک فاز اول راه افتاده و خط دو نیز در حال احداث است که پس از آن خط سه قطار شهری مشهد را خواهیم داشت و امیدوارم با پایان این طرح حمل و نقل و جا به جایی مسافران در مشهد به بهترین حالت برسد.



رویانیان تصریح کرد: امیدوارم تا پایان اسفندماه سال جاری 60 واگن مربوط به خط یک قطار شهری مشهد برسد که البته تحقق این موضوع پیگیری های استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد را می طلبد و ما نیز آماده امضای قرارداد این تعداد واگن و خریداری از طرف خارجی سازنده واگن ها هستیم.



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران اظهار داشت: امیدوارم با تکمیل پروژه قطار شهری در مشهد، مشکلات ایاب و ذهاب زائران و مجاوران کاهش و دسترسی به امکانات جا به جایی راحت و روان مهیا شود.