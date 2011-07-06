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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۲

400 کیلومتر خط قطار شهری در حال احداث است

400 کیلومتر خط قطار شهری در حال احداث است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران گفت: 400 کیلومتر مسیر ریلی خط قطار شهری در کشور در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان  در مراسم آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط دو قطار شهری مشهد اظهار داشت: پیشینه مترو یا قطار شهری در ایران به 12 سال می رسد و کشور ما در این مدت 170 کیلومتر مسیر ریلی حمل و نقل درون شهری داشته است که از این میزان راه ریلی، عمده آن مربوط به تهران است و مشهد نیز به تازگی دارای قطار شهری شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر در این زمینه یک بررسی و مقایسه ای با کشورهای اروپایی داشته باشیم به نتایج جالبی می رسیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری افزود: به طور مثال مجموع مسیر ریلی حمل و نقل درون شهری شهر مسکو، پایتخت روسیه با بیش از 100 سال سابقه در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری چیزی در حدود 140 کیلومتر است.

رویانیان با بیان اینکه مسئولان استانهای مختلف پیگیر روند احداث قطار شهری و مترو در شهر خود هستند گفت: در این زمینه مسئولان استانها و البته شهرداران دغدغه دارند و به طور جدی پیگیر احداث خط مترو و قطار شهری هستند.

وی ادامه داد: کشور ما در زمینه بخش حمل و نقل ریلی درون شهری به سرعت در حال پیشرفت است و همین الان حدود 400 کیلومتر خط قطار شهری در ایران در حال احداث است و متوسط پیشرفت کار در این زمینه نزدیک به 30 درصد است.

رویانیان ضمن اشاره به سابقه قطار شهری در مشهد گفت: سابقه قطار شهری در مشهد 11 سال است که طی هفت سال اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران ادامه داد: این اعتبار برای سال 90، مبلغ 990 میلیارد ریال است و همچنین سه هزار میلیارد ریال استفاده از  اوراق مشارکتی حمل نقل کشور در مشهد وجود دارد.

وی گفت: با این وجود لازم است که یک تبریک به مردم مشهد بگویم زیرا خط یک فاز اول راه افتاده و خط دو نیز در حال احداث است که پس از آن خط سه قطار شهری مشهد را خواهیم داشت و امیدوارم با پایان این طرح حمل و نقل و جا به جایی مسافران در مشهد به بهترین حالت برسد.

رویانیان تصریح کرد: امیدوارم تا پایان اسفندماه سال جاری 60 واگن مربوط به خط یک قطار شهری مشهد برسد که البته تحقق این موضوع پیگیری های استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد را می طلبد و ما نیز آماده امضای قرارداد این تعداد واگن و خریداری از طرف خارجی سازنده واگن ها هستیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی قطار شهری ایران اظهار داشت: امیدوارم با تکمیل پروژه قطار شهری در مشهد، مشکلات ایاب و ذهاب زائران و مجاوران کاهش و دسترسی به امکانات جا به جایی راحت و روان مهیا شود.

کد مطلب 1352571

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