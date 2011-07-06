گذر از اقتصاد سنتی نیازمند سرمایه گذاری در حوزه پژوهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جلالی در سیمنار آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود: آموزش رابطه مستقیم در اقتصاد دانش بنیان دارد و کشورهایی از قبیل سنگاپور و کره جنوبی موفقیت خود را در توسعه آموزش در مسیر فناروی اطلاعات می‌دانند.



وی اضافه کرد: نقش دولت در توسعه اقتصاد دانش بنیان می‌تواند با توسعه زیرساختهای لازم در حوزه ICT شروع شود و با ایجاد بستر حمایتی و هدایتی مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی این توسعه را گسترش دهد.

وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی مناسب و اقدامات و طرحهای مناسب فرهنگی، حرکت اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش محور هدایت کرد.

جلالی اظهار داشت: افزایش نقل و انتقالات مالی و داده‌های دیجیتالی باید برخط و آنی انجام شود و علاوه بر آن باید با استفاده از اینترنت رابطه بین شرکتهای کوچک و بزرگ را در سطح جهان برقرار کرد.

وی اعلام کرد: بیش از دو میلیارد و 430 میلیون دلار از مجموع 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته تنها در هفت استان جذب شده و 23 استان باقیمانده در مجموع 70 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردند.

آمار سرمایه گذاری خارجی در 26 استان کشور ناراحت کننده است

جلالی افزود: نگاهی به آمار و ارقام جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته از اوضاع اسفناک و تاسف‌بار در 26 استان کشور خبر می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شش منبع عامل تحول اقتصادی را نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات تشکیل می‌دهد و ICT در هر شش عامل موثر است.

اینترنت شریک ساکت بازرگانان است

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان در حال حاضر است که علاوه بر ابزار محاسبات و تسهیل سازی در تصمیم‌گیری به صاحب خود کمک می‌کنند و او را توانمند می‌سازند که نوآور و خلاق شود.

وی اظهارداشت: پیش بینی شده که تا سال 2050 میلادی، 80 درصد کالاهایی که در جهان تجارت تولید می‌شود در کشورهای دیگری غیر از محل تولید آن کالاها مصرف می شود و اقتصاد بزرگی در حوزه حمل و نقل مبتنی بر رایانه و اینترنت در حال شکل گیری است.

جلالی با طرح پرسش هایی از قبیل آیا اقتصاد سنتی پاسخگوی زمان حاضر و عصر پویای فردا است، آیا فرصتها و تهدیدات اقتصاد اینترنتی را می‌شناسیم، آیا نگران امنیت در اقتصاد اینترنتی نیستیم، آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند، آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده‌اند، اقتصاد دانش بنیان چیست، تا چه اندازه و کی بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت، موج چهارم عصر مجازی سه بعدی در راه است، چگونه اقتصاد خود را در مسیر این تحول شگرف در زندگی بشر آینده قرار دهیم، آیا فرصتها و محدودیتهای اقتصاد نوین را می شناسیم؟ راهکارهای توسعه اقتصاد نوین کدامند، آیا بحران اقتصادی جهان فرصت یا تهدید برای کشور ما است، خواستار توجه بیش از پیش به موضوع تحقیق و پژوهش در عرصه اقتصاد شد.

وی تاکید کرد: تجار و بازرگانان و فعالان عرصه اقتصادی باید فناوری‌های نوین مورد استفاده در محیط کسب خود را بشناسند و تاثیر آن را در افزایش بهره وری محیط کار درک کنند و علاوه بر آن فعالان عرصه اقتصادی باید آینده را پیش بینی کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی مناسب برای تهیه ابزار لازم جهت رونق محیط کسب و کار را در نظر داشته باشند.

جلالی اضافه کرد: امروزه شناخت محیط کار الکترونیکی و ابزارهای الکترونیکی مورد نیاز جزء مهمترین عوامل رقابت محیطهای کسب و کار هزاره سوم شده است، فناوری الکترونیکی پایان ناپذیر است و هر روز با ابزاری کوچکتر، سریعتر، دقیق‌تر، ارزان‌تر، قدرتمندتر، زیباتر و کاراتر مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: نبرد اطلاعاتی که محصول توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است اساس چالش‌های جدید بین کشورهای مختلف شده است و ادبیات جدیدی از موضوعات امنیتی و دفاعی را در جهان مطرح کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشورهای جهان در استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به دو دسته کلی تقسیم شده اند دسته اول شامل کشورهای توسعه یافته هستند که با این فناوری کنار آمده و با قبول ریسک، در استفاده از این فناوری بر جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی آن تاکید دارند و در عین حال به مسائل امنیتی آن توجه می‌کنند و دسته دوم کشورهای در حال توسعه و نگران امنیت هستند که هرگز حاضر به ریسک نبوده و عملا به جنبه‌های اقتصادی این فناوری توجه جدی ندارند.

این کارشناس فناوری اطلاعات یاداور شد: بنابراین باید ضمن توجه به مسائل امنیتی از فرصتهای بیشمار این فناوری هزاره سوم به خصوص در حوزه کسب و کار و اقتصاد استفاده کرد اما واقعیت آن است که همه کشورهای جهان مجبور به استفاده از این فناوری بوده و نمی‌توانند آنرا در درازمدت حذف کنند.

وی گفت: زمانی که مردم یک جامعه، دانش را محور توسعه اقتصادی خود قرار دهند و توانمندیهای شخصی و حرفه‌ای خود را با استفاده از فناوریهای روز ارتقا بخشند، می‌توان انتظار فضای مناسب را برای رشد اقتصادی داشت.

وی افزود: ابزاری که در فضای مجازی می‌تواند باعث ارتقا و توسعه اقتصادی و ارتقای منابع انسانی شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن است که در چارچوب تفکر جهانی و فضای باز قابل استفاده است.