به گزارش خبرنگار مهر، اولین ماه از فصل تابستان از نیمه می‌گذرد و همزمان با آن، پرونده شیر یارانه‌ای هم با قیمت 350 تومانی، بسته خواهد شد. حال از فردا پنجشنبه شیر یارانه‌ای که پای آن از سالهای جنگ به سبد مصرفی خانوارها باز شد، اکنون باید حداقل با قیمت یارانه‌ای از سبدهای خرید مردم خداحافظی کرده و جای خود را به شیر نیمه‌یارانه‌ای بدهد؛ شیری که هنوز قیمت آن حداقل مشخص نشده است ولی باید از فردا اجرایی شود.

در این میان، قیمت شیر نیمه‌یارانه‌ای هم همانند قیمت نان باید از سوی استانداری‌ها و مسئولان استانی تعیین شود و هر استان بنا به اقتضائات، تولیدکننده بودن یا نبودن یا بعد مسافتی که باید برای حمل شیر از منطقه همجوارش طی شود، تعیین می‌شود. اما دولت بارها و بارها اعلام کرده که قیمت شیر نیمه یارانه‌ای حتما کمتر از قیمت شیر آزاد که هم اکنون 950 تومان است، باشد. یعنی عددی بین 350 تومان و 950 تومان.

البته ممکن است چند سناریو برای قیمت شیر هم در نظر گرفته شود که بر اساس آن، شیر با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف در اختیار مردم قرار گیرد. در این راستا امروز در استان تهران نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نرخ شیر نیمه یارانه‌ای در استان تهران هم مشخص شود.

در این راستا، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در خصوص قیمت‌گذاری جدید شیر اعلام کرده است که تنها 2 میلیون لیتر از 9 میلیون لیتر شیر تولیدی در کشور به صورت یارانه‌ای و این سهم در تولید شیر کشور بالا نیست.

وی با بیان اینکه براساس تصمیم گیری‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها روش حمایت در بخش شیر از مصرف به تولید تغییر می‌یابد، به مهر گفته است: یعنی قصد داریم از کل روش تولید شیر حمایت کنیم، همچنین قیمت شیر در سه مرحله تولید، شیر فرآوری شده و مصرفی به صورت استانی تعیین می‌شود و حمایتهای لازم نیز از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت خواهد گرفت.

فرزین با تاکید بر اینکه قیمت شیر از این پس به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود، افزود: از فردا پنجشنبه وارد فرآیند اجرایی جدیدی در مورد نرخ شیر خواهیم شد. این امر هیچگونه تاثیری بر قیمت شیر نخواهد داشت، یعنی کنترل خواهیم کرد که تاثیری بر قیمت‌ها نداشته باشد.

قصه از کجا شروع شد...

24 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت تصمیم گرفت توزیع شیر یارانه‌ای را برای یک ماه دیگر یعنی خردادماه، تمدید کند تا در این فاصله، برای نحوه توزیع یارانه شیر تصمیم‌گیری نهایی از سوی ستاد طرح تحول اقتصادی صورت گیرد.

در واقع، در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها که حول و حوش 24 اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود، برای وزارت جهاد کشاورزی ضرب‌الاجلی یک‌ماهه تعیین شد تا این وزارتخانه با بررسی تمام جوانب کار، زمینه‌ای را برای تغییر در شیوه پرداخت یارانه شیر با لحاظ کردن تمامی جوانب حمایت از تولیدکننده، دامدار و مصرف‌کننده تهیه و پس از نظرخواهی از دستگاههای مرتبط، طرح نهایی شده را به دولت ارایه کند.

در عین حال، این وزارتخانه هم‌اکنون طرح پیشنهادی خود را به دولت ارسال کرده است، اما در این طرح خبری از پرداخت یارانه نقدی به مردم خبری نیست و تمام یارانه قرار است به بخش تولید و دامداران پرداخت شود.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت یارانه به دامداران 200 میلیارد تومان در مرحله اول از دولت طلب کرده است. البته در این طرح، وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر را 500 تومان در نظر گرفته است که با احتساب خرید 400 هزار تن شیر مازاد، این رقم باید به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود.

در این میان، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده است تا کار مربوط به خرید شیر از دامداران به شرکت پشتیبانی امور دام که تخصص و تجربه کافی در این زمینه دارد سپرده شود، ضمن اینکه این شرکت نمایندگی‌های متعددی را در استانهای مختلف دارد که می‌تواند کار خرید شیر را انجام دهد.

به گزارش مهر، دولت سالانه 2.3 میلیون تن شیر توزیع می‌کرد که به ازای هر کیلوگرم، 250 تومان به مصرف‌کننده یارانه پرداخت می‌کرد، یعنی دولت سالانه بالغ بر 480 میلیارد تومان منابع مالی به عنوان یارانه شیر پرداخت می‌کرد. بنابراین هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی 480 طلب کرده است.

وزارت جهادکشاورزی در این طرح پیشنهاد داده است که یارانه، تماما به بخش تولید ارایه شود، بر این اساس یک حساب سرانگشتی نشانگر این است که قیمت شیر نیمه‌یارانه‌ای به ازای هر لیتر 550 تومان بعد از تغییر در نحوه توزیع یارانه شیر، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد؛ چراکه تا پیش از این مردم برای خرید هر لیتر شیر یارانه‌ای 300 تومان پرداخت می‌کردند، دولت هم مدعی است برای هر لیتر شیر 250 تومان یارانه به مصرف‌کننده پرداخت می‌کرده است، بنابراین اگر دولت با طرح وزارت جهاد موافقت کند، هم اکنون مصرف‌کننده باید شیر 300 تومانی را 550 خریداری کند. این قیمت، مطابق سناریوهایی که در گذشته اعلام شده بود، بالاتر از نرخ شیر یارانه‌ای 300 تومانی و پایین‌تر از شیر آزاد 850 تومانی است.

مروری بر اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم در اردیبهشت ماه سال جاری حکایت از این داشت که از تیرماه، یارانه شیر از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تولید کنندگان یا دامداران قرار خواهد گرفت تا همراه با توزیع نهاده‌های ارزان نظیر علوفه، قیمت شیر یارانه‌ای با توافق وزارت جهاد کشاورزی و دامداران تعیین شود.