ایستگاه قطار شیراز هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از ایستگاه قطار شیراز در جمع خبرنگاران گفت: استفاده کامل از خط آهن شیراز به اصفهان از درخواستهای مردم استان فارس است که در این راستا تمامی تلاشهای لازم صورت گرفته که این ایستگاه در هفته دولت افتتاح شود.

وی ادامه داد: تمام خط مورد بازدید و تایید قرار گرفته و هفت کیلومتر باقیمانده از این مسیر که به دلیل برخی از مسائل اجرایی نشده بود در حال انجام است و در حال حاضر کار ساخت و نصب پلهای این هفت کیلومتر انجام می شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکثر کارهای ساخت و راه اندازی ایستگاه شیراز به اتمام رسیده، گفت: کارهای سازه ای و نازک کاری این ساختمان تمام شده و از طرفی محل استقرار قطار در ایستگاه نیز در حال تکمیل است.

نیکزاد یادآور شد: هرچند که افتتاح نیمه تمام این خط اشتباه بود اما در تلاشیم هرچه سریعتر خط را برای سرویس دهی کامل به مردم استان آماده کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اعلام تاریخ های مختلف در خصوص زمان به بهره برداری رسیده کامل قطار شیراز به اصفهان تاکید کرد: اگر از من سئوال شده که هفته دولت را اعلام کردم.