تیم وزنه برداری جوانان ایران آینده روشنی دارد/ شانس قهرمانی ما بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران مطلق با اشاره به همدلی موجود در تیم وزنه برداری جوانان کشورمان گفت: بدون اغراق اتحاد و همدلی این تیم مثالزدنی است و من فکر می کنم همین عامل کمک کرده تا جوانان وزنه بردار ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان نتایج خوبی کسب کنند.

این مربی مسجد سلیمانی با اشاره به حضور روحیه بخش حسین رضازاده در پشت صحنه رقابت‌ها گفت: رضازاده با حضور در پشت صحنه نه تنها روحیه وزنه بردران جوانان را قبل از رفتن به روی تخته افزایش می دهد که باعث تخریب روحیه حریفان هم می شود.

مطلق با اشاره به بالا بودن سطح رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، شانس قهرمانی ایران را در این رویداد بالا توصیف کرد و گفت: طی چند روز گذشته شاهد رقابت نزدیک وزنه برداران کشورمان با وزنه برداران روسیه و چین بودیم اما چیزی که باعث افزایش شانس ما برای قهرمانی شده درخشش کیانوش رستمی و سعید محمدپور در اوزانی است که روس‌ها روی قهرمانی در آنها حساب ویژه‌ای باز کرده بودند.

سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از روز پنجشنبه آغاز شده و تا 16 تیرماه ادامه پیدا می کند. در این مسابقات وزنه بردارانی از 49 کشور جهان حضور دارند.