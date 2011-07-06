حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر در پاسخ به این مطلب که رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که شورا از واگذاری سهام نیروگاهها و پالایشگاهها به صورت کارتل و هلدینگ جلوگیری می کند، گفت: براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رسیدگی به مباحثی همچون انحصار و رقابت بر عهده شورای رقابت است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: هر شرکتی که شرایط پذیرش در بورس را داشته باشد، طبق مقررات شرکت بورس ملزم به پذیرش شرکت متقاضی در بورس است؛ در غیر این صورت تخلف کرده است.

وی ادامه داد: اگر هلدینگی برای واگذاری تقاضایی به شرکت بورس ارائه کند، ممکن است که مورد قبول قرار گیرد، در عین حال سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر در جریان قرار می گیرد.

قالیباف اصل با طرح این سئوال که اگر واگذاری هلدینگ خارج از بورس باشد آیا باعث انحصار نمی شود، گفت: واگذاری هلدینگی اگر باعث انحصار می شود، چه داخل و چه خارج از بورس موجب انحصار می شود.

این مقام مسئول در بورس تهران خاطرنشان کرد: اگر واقعا انحصاری وجود دارد، هلدینگ نباید اصلا شکل بگیرد، که پس از این شکل گیری بخواهد در بورس واگذار شود

وی با بیان اینکه تاکنون هلدینگی برای واگذاری سهام پالایشگاه تشکیل نشده است، عنوان کرد: پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه شیراز هر یک جداگانه در حال طی فرآیند پذیرش در بورس هستند.

قالیباف اصل در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود امسال 15 نوع اوراق مشارکت و صکوک در بازار سرمایه منتشر شود، عنوان کرد: در این راستا جلسات توجیهی از سوی شرکت بورس برای شرکتهای مختلف به منظور تشویق آنها به عرضه و انتشار اوراق برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون یک نمونه انتشار اوراق در حال نهایی شدن است، افزود: امسال قرار است در کنار پذیرش شرکتها، پذیرش اوراق مشارکت را هم جزو بودجه پذیرش داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر رد معامله سهام سایپا در بورس توسط شورای رقابت گفت: شورای رقابت باید تصمیمات خود را به بورس اعلام کند و تاکنون نکته ای در این مورد به ما اعلام نشده است. براین اساس از نظر ما معامله سایپا در بازار سرمایه قطعی است.