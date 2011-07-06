به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی به بیت مرحوم صدوقی آمده است: ارتحال عالم صادق و خدمتگزار، روحانی مجاهد و انقلابی حضرت مستطاب حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدعلی صدوقی موجب تاثر و تاسف شدید شد.
در ادامه این پیام تصریح شده است: ایشان در دوران بعد از شهادت والد خویش، به حق خدمات فراوانی را به مردم و حوزه علمیه یزد نمود. این مصیبت وارده را به روحانیت معظم و مردم متدین استان یزد و بازماندگان و فرزندان ایشان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال علو درجه برای ایشان و صبر و اجر برای همه مصیبتزدگان مسئلت مینمایم.
حجتالاسلام محمدعلی صدوقی به دنبال یک بیماری ناگهانی که کمتر از یک هفته خود را نشان داد، برغم تلاش پزشکان یازدهم تیرماه، در سن 62 سالگی در بیمارستان لاله تهران دار فانی را وداع گفت.
وی مصادف با 29 رجب به تاریخ شمسی همزمان با شهادت پدر و به تاریخ قمری همزمان با سالروز رحلت مادر به دیار باقی شتافت.
مرحوم صدوقی تنها فرزند ذکور شهید محراب، آیتالله صدوقی بود و پس از پدرش به مدت 23 سال با تقوی و مردمداری امامت جمعه یزد را بر عهده داشت.
آیتالله فاضل لنکرانی:
مرحوم صدوقی خدمات فراوانی به مردم و حوزه علمیه یزد ارائه کرد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پیامی ارتحال مرحوم صدوقی امام جمعه یزد را تسلیت گفت و خدمات آن عالم مجاهد را ستود.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی به بیت مرحوم صدوقی آمده است: ارتحال عالم صادق و خدمتگزار، روحانی مجاهد و انقلابی حضرت مستطاب حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدعلی صدوقی موجب تاثر و تاسف شدید شد.
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