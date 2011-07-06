به گزارش خبرگزاری مهر، حسن منتظرتربتی درباره آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاهها با بیان اینکه در حال حاضر میزان گاز تحویلی به نیروگاههای ایران به 160 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، گفت: مطابق با برنامه زمان بندی میزان گازرسانی به نیروگاههای برق ایران به مرز 200 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 10 تا 15 میلیون متر مکعب گاز طبیعی بیش از برنامه مصوب تحویل نیروگاههای ایران شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر در شرایط فعلی حدود سه میلیارد و 500 میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل نفت کوره و گازوئیل در مخازن نیروگاههای کشور ذخیره سازی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه از ابتدای امسال با وجود افزایش گازرسانی به مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها اما ظرفیت تولید گاز ایران افزایش نیافته است، اظهار داشت: با تکمیل تعمیرات دوره ای و اساسی پالایشگاهها و تاسیسات گاز امکان تامین بلند مدت و پایدار گاز طبیعی مشترکان تا پایان سالجاری فراهم می شود.

وی همچنین از افزایش 10 میلیون متر مکعبی گازرسانی به صنایع عمده از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: همچنین میزان گاز تحویلی به جایگاههای سی.ان.جی، تزریق به مخازن نفت هم هر یک به طور متوسط پنج میلیون متر مکعب بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران 600 میلیون مترمکعب است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده با تکمیل فازهای مختلف پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران از مرز یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب در روز عبور کند.



از سوی دیگر در پنج سال گذشته ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران از 350 به 660 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است ضمن آنکه در شرایط فعلی ظرفیت شبکه توزیع و انتقال گاز کشور به 750 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.