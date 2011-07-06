"فابیو کونترائو" به رئال مادرید پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید با انعقاد قراردادی شش ساله به ارزش 30 میلیون یورو "فابیو کونترائو" از بنفیکا را به خدمت گرفت.

باشگاه رئال مادرید در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فابیو کونترائو پس از حضور در آزمون پزشکی با انعقاد قراردادی شش ساله به طور رسمی به تیم فوتبال رئال مادرید پیوسته است.

کونترائو 23 ساله که یکی از برترین مدافع - هافبک‌های (چپ) فوتبال اروپا به حساب می آید تا سال 2016 با بنفیکا قرارداد داشت.

بر پایه گزارش رویترز، کونترائو پس از نوری شاهین، حمیت آلتینتاپ، رافائل واران و خوزه کالخون، پنجمین خرید تیم فوتبال رئال مادرید در فصل نقل و انتقالات تابستانی به حساب می آید.