به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: صنعتی‌سازی در ماهیت، امر بسیار پسندیده‌ای است که باعث سرعت بخشیدن به کار و بالا بردن دقت و همچنین حذف خطاهای انسانی در اجرای کار می‌شود مشروط بر اینکه موانع موجود در سر راه را از میان برداریم.

وی ادامه داد: در برخی از اوقات پروژه‌های صنعتی در سطح استان با سرعت، کیفیت و حتی ضعیف‌تر از پروژه‌‎هایی اجرا می‌شود که به صورت سنتی انجام می‌گیرند که البته این به دلیل ورود ناقص تکنولوژی به کشورمان است.

روحانی همچنین گفت: ما در سال‌های پیش استفاده از صنعتی‌سازی ساختمان را آغاز کردیم که به طبع دارای یک سری خطاها و خسارت هایی است که در سال‌های آتی پس از به سود‌رسانی جبران خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین خراسان‌رضوی افزود: با شروع صنعتی‌سازی و اجرای فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، دولت باید به بخش ساختمان یارانه پرداخت کند تا بتوانیم این تکنولوژی را که برای ما بسیار مهم و حیاتی است بومی کنیم.

روحانی ضمن بیان اینکه، اطلاع از علم روز دنیا و پیشرفت‌های فنی، علمی و تحقیقاتی در کشور و سایر نقاط جهان در افزایش علم و بهره‌وری مهندسان بسیار موثر است، تاکید کرد: برگزاری دومین همایش ملی نمایشگاه فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، باید دارای چنین پیامی برای جامعه مهندسین باشد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین خراسان‌رضوی گفت: ما می‌توانیم با برگزاری دوره‌ای آموزشی و کارگاهی نحوه نظارت طراحی و بهره‌برداری از مدل‌های صنعتی‌سازی ساختمان را به مهندسین خود آموزش داده و صنعتی‌سازی را به جامعه بشناسانیم.