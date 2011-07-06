قاسم تاجری به کادر فنی تیم والیبال شهرداری تبریز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، یونس قوام لاله با تاکید بر اینکه تکلیف کادر فنی والیبال شهرداری مشخص شد، افزود: قاسم تاجری یکی از مربیان با دانش کشور است زیرا تیم والیبال تبریز توانست پس از سالها با هدایت وی به سطح اول والیبال کشور راه یابد.

وی اظهار داشت: تاجری اولویت اول ما بود و خدا را شکر که توانستیم با جذب یک مربی با دانش سکان هدایت تیم را به دست یک مربی بومی بدهیم.

سرپرست تیم والیبال شهرداری تصریح کرد: با جذب چند بازیکن خوب داخلی و خارجی تیمی خوب را راهی مسابقات سوپر لیگ خواهیم کرد و تمرینات تیم در اسرع وقت زیر نظر کادر فنی تیم آقایان تاجری و بناکار آغاز خواهد کرد.

قوام لاله جذب دو بازیکن بلغارستانی و محمد غیاسی را تایید کرد و ادامه داد: در حال مذاکره با بازیکنان دیگری نیز هستیم که در صورت قطعی شدن به اطلاع عموم خواهیم گذاشت.