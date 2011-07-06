حوزه پیشرو نباید پیرو نظام دانشگاهی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران در مراسم معرفی رئیس و اعضای شورای حوزه های علمیه استان تهران که عصر دوشنبه 13 تیرماه در تالار شیخ صدوق واقع در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار شد اظهار داشت: حوزه را باید حوزه نگاه داریم . حوزه باید حوزه بماند، یکی از اساسی ترین کارهای حوزه و کانون حوزه های شیعی که طلیعه دار و پرچم دار تحول بشری در آستانه ظهور هستند این است که یک مرکز علمی نیرومندی را تأسیس کنیم که کار آن مطابق کار حوزه و براساس سنتهای اصیل آموزشی، پرورشی، معیشعی و مدیریت باشد که طی 1000 سال تجربه شده و جواب داده است.

وی افزود: ما سرمایه غنی، قوی و بسیار پربرکتی را در اختیار داریم که از اسلاف بازمانده . ما فرزندان شیخ طوسی، مفید، صاحب جواهر، عبدالکریم حائری هستیم که در یک ظرف تاریخی حساس در مقابل بزرگترین، عمودترین مستند تاریخ ایران، رضاخان، ایستاد و اجازه نداد سیستم غربی را وارد حوزه کند.

وی یادآور شد: استقلال حوزه و روحانیت اولین درس ما است و این درس سلف صالح هم هست. شأن حوزه فراتراز آن است که پیرو جریان خاصی باشد. حوزه پیشرو است نمی تواند پیرو باشد. به لحاظ آموزشی که کمتر از سیاسی نیست حوزه باید پیشرو باشد. حوزه نباید از دانشگاه پیروی کند، دانشگاه ما یک نظام عاریتی ناقص الخلقه از غرب اخذ شده است .

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران تأکید کرد: نظام آموزشی دانشگاهی حافظه محور است باید احتیاط کنیم دچار چنین وضعیتی نشود. نظام آموزشی ما و تجربه تاریخی ما که شیخ طوسی، امام و مطهری را پرورانده است. بنا نیست دانش آموز داشته باشیم. حوزه دانش محور نیست پرورش محور است علم زدگی در حوزه جایگاهی ندارد. بوی سلطه نظام دانشگاهی بر حوزه به مشام می رسد.

وی تأکید کرد: حوزه که پیشاهنگ موارد بسیاری است باید بر دانشگاه تأثیر بگذارد و ما نظام آموزشی اصیل خود را از متن 1000 سال تاریخ خود بیرون آوریم، سنتها را تبیین کنیم و به اجرا بگذاریم درغیر این صورت بسیاری از سنتهای آزموده حوزوی به بوته فراموشی سپرده می شود.