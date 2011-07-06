تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "پنج کیلومتر تا بهشت" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی داود هاشمی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه برای ایام ماه رمضان تولید می‌شود.

همزمان با تصویربرداری رضا سورانی و افسانه افخمی مشغول تدوین پروژه هستند. موسیقی این سریال را آریا عظیمی‌نژاد می‌سازد و جلوه‌های ویژه بر عهده هادی اسلامی است.

داستان این پروژه درباره دختر و پسری است که قصد ازدواج دارند و در این راه درگیر ماجراهایی می‌شوند.







در "پنج کیلومتر تا بهشت" داریوش فرهنگ، مهدی سلوکی، شهرام قائدی، رضا توکلی، شهنام شهابی، شبنم قلی‌خانی، نفیسه روشن، پردیس افکاری، حسین سلیمانی، ایمان باقری، سولماز غنی، رضا آحادی و ... حضور دارند.











عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: علیرضا افخمی و سجاد ابوالحسنی، مدیر تصویربرداری: حسنعلی اسدی، صدابردار: فرخ فدایی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح گریم: جلال الدین معیریان، دستیار اول کارگردان: اکبر نصیری، مدیر تولید: مهدی بذرلو، برنامه‌ریز: مهدی آقایی، عکاس: بابک برزویه و مدیران تدارکات: علیرضا همت و سعید کنگاورنظری.



علیرضا افخمی تجربه نویسندگی و کارگردانی مجموعه‌های "پنجمین خورشید"، "او یک فرشته بود" و "زیرزمین" و نویسندگی سریال "اغماء" را در ماه رمضان دارد.