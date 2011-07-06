حریفان کمانداران کامپوند و ریکرو ایران در دور حذفی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دور مقدماتی رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در ایتالیا، نمایندگان کشورمان در دو بخش تیمی و انفرادی کمان کامپوند زنان، انفرادی کمان ریکرو و کامپوند مردان راهی مرحله حذفی شدند. سایت فدراسیون جهانی پس از پایان این مسابقات و برگزاری مراسم قرعه کشی، حریفان 104 ورزشکار حاضر در مرحله حذفی انفرادی و 16 تیم برتر را اعلام کرد.

در کمان کامپوند زنان تیراندازان کشورمان با قرعه‌های خوبی روبه‌رو شدند. مهتاب پارسامهر که در دور مقدماتی در رده هشتم ایستاد براساس قرعه بدون انجام مسابقه به طور مستقیم دو مرحله را پشت سر گذاشت و در بین 32 نفر قرار گرفت.

سیده ویدا حلیمیان هم در مرحله اول حذفی به قرعه استراحت خورد و برای راهیابی به جمع 32 نفر برتر باید مسابقه دهد. شبنم سرلک کماندار جوان کشورمان هم با نماینده استونی مسابقه خواهد داد.

در بخش تیمی کمان کامپوند بانوان تیم سه نفره کشورمان در دور مقدماتی عنوان سوم را ازآن خود کرد و به این ترتیب در قرعه مرحله حذفی باید به مصاف تیم آلمان که در رده شانزدهم قرار داشت، برود.

در بخش انفرادی کمان کامپوند مردان، تنها دو نماینده ایران راهی مرحله حذفی شدند. در این بخش مجید قیدی با چین تایپه و امیر کاظم‌پور با کمانداری از جمهوری چک مسابقه خواهد داد.

در بخش حذفی ریکرو مردان هم کیوان ریاضی مهر به مصاف نماینده کوبا، نادر منوچهری با کمانداری از مالزی دیدار می کند و مجید میررحیمی با حریفی از کانادا رقابت خواهد کرد.

مسابقات حذفی تیمی کمان ریکرو و کامپوند عصر امروز به وقت کشورمان در ایتالیا آغاز می شود. رقابت‌های انفرادی حذفی هم فردا برگزار خواهد شد.

چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن از 12 تا 19 تیرماه در "تورین" ایتالیا برگزار می شود.