به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی صبح چهارشبه در کارگروه امور بانوان شهرستان گفت: آگاهی بخشی به افرادجامعه، ارشاد و راهنمایی به شیوه صحیح و تلاش برای استحکام هرچه بیشتر نهاد خانواده می تواند نهادینه سازی حجاب وعفاف را در جامعه سرعت بخشد.

وی یادآورشد: اگرنهادهای فرهنگی به وظایف خود دراین مقوله عمل کنند بخشی ازاین معضل اجتماعی حل می شود.

احمدی گفت: برگزاری همایشها و نمایشگاه و روز ویژه حجاب وعفاف با هدف اهمیت دادن به این مسئله بصورت مداوم و همیشگی است.

این مقام مسول تاکیدکرد: دادن هدیه به مشتریان باحجاب، تشویق بچه ها به رعایت حجاب درحد متعارف و انجام کارها و روشهای فرهنگی ابتکاری درامرحجاب هم تاثیرگذاراست.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.