به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که شب سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تشکیل شورای هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌ها به منظور زمینه‌سازی برای خردورزی و آزاداندیشی آنها در دانشگاه، تقویت مشارکت اساتید در فرآیند تصمیم‌سازی و گسترش تعامل مدیران نظام با نخبگان دانشگاهی و نیز تقویت بینش علمی، دینی و انقلابی این اساتید به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین در این جلسه از دکتر محمدرضا مخبر دزفولی به منظور اهتمام جدی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تقدیر به عمل آمد و با تصویب اعضاء وی مجدداً برای دوره‌ای چهارساله به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد.

اهداف عملیاتی مرتبط با سند تحول در نظام آموزشی کشور با محوریت قرآن و تقویت بنیان خانواده و روش‌های زندگی ایرانی – اسلامی از دیگر موارد مورد بحث در جلسه شب گذشته بود و مفادی از آن تصویب شد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه درباره تعمیق تعلیم و تربیت اسلامی و تقویت ایمان، اعتقاد به قرآن و تمسک به تعالیم آن و نیز توسعه فرهنگ قرآنی در کشور استفاده از ظرفیت برنامه‌های درسی کمک به افزایش سطح توانایی و مهارت‌های خانواده در ایفای نقش خود و چگونگی رابطه خانواده با مدارس در نظام آموزشی کشور به بحث نشستند.

در این جلسه رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در این دوره حجم کارها چند برابر گذشته بوده و مباحث مطرح شده در هیچ دوره‌ای جامعیت مباحث این دوره را ندارد، تصریح کردند: عملکرد شورا در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرایی بی‌نظیر بوده است.