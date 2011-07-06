به گزارش خبرنگار مهر، آموزش تک جنسیتی (single-gender education) روشی است که در آن دختران و پسران در کلاسها، ساختمانها و یا مراکز آموزشی مجزا تحصیل می کنند.

این شیوه تحصیلی تا قبل از نیمه قرن بیستم به ویژه در سطح آموزش متوسطه و آموزش عالی رواج بسیار داشت. آموزش تک جنسیتی در بسیاری از فرهنگها پایه های دینی و سنتی دارد.

هرچند امروز، این اصطلاح بیشتر درمورد مدارس کاربرد دارد اما در مواردی نیز کالجها و مراکز آموزش عالی نیز در دنیا وجود دارند که برپایه سیستم تک جنسیتی فعالیت می کنند.

ارائه رشته های علوم پایه در کالج های دختران در سطح جهان

امروزه بیشتر کالجهای دختران در سطح آموزش عالی تنها در مقطع تحصیلی لیسانس فعال هستند و رشته های علوم پایه و مقدماتی را ارائه می کنند. هرچند بعضی از این موسسات آموزش عالی دانشجوی پسر نیز پذیرش می کنند اما تعداد این دانشجویان بسیار اندک است و غالب دانشجویان را دختران تشکیل می دهند.

کالجهای دختران در قاره آسیا

در قاره آسیا نیز دانشگاهها و کالج های متعددی در حوزه آموزش زنان به صورت اختصاصی فعالیت می کنند که از مهمترین آنها می توان به دانشگاه آسیایی زنان در بنگلادش و دانشگاه کیسن در ژاپن اشاره کرد. در این میان دو دانشگاه زنان "سوک مینوگ" و دانشگاه "دوک سونگ" در کشور کره جنوبی نیز قابل توجه هستند.

اسامی 22 کالج یا دانشگاه تک جنسیتی مخصوص زنان در دنیا

ردیف نام قاره نام کشور نام دانشگاه 1 آسیا بنگلادش دانشگاه آسیایی زنان 2 // کره جنوبی دانشگاه دوک سونگ 3 // کره شمالی دانشگاه زنان ایوها 4 // هند کالج زنان ایندراپراستا 5 // ژاپن دانشگاه کیسن 6 // پاکستان کالج لاهور دانشگاه زنان 7 // فیلیپین کالج میریام 8 // فیلیپین دانشگاه زنان فیلیپین 9 // کره جنوبی دانشگاه زنان سوک مینوگ 10 اقیانوسیه استرالیا کالج زنان در دانشگاه سیدنی 11 // استرالیا کالج زنان در دانشگاه کوئینزلند 12 اروپا انگلستان کالج موری ادواردز دانشگاه کمبریج 13 // انگلستان کالج نیونهام دانشگاه کمبریج 14 // انگلستان کالج لوسی کاوندیش دانشگاه کمبریج 15 آسیا/ خاورمیانه بحرین دانشگاه سلطنتی زنان 16 آسیا/ خاورمیانه عربستان دانشگاه شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان 17 آسیا/ خاورمیانه امارات متحده عربی، کالج زنان دبی 18 آسیا/ خاورمیانه کویت کالج "باکس هیل" 19 آسیا/ خاورمیانه عربستان سعودی کالج زنان شاهزاده سلطان در ریاض 20 آسیا/ خاورمیانه کویت کالج زنان دانشگاه کویت 21 آسیا/ خاورمیانه عربستان سعودی دانشگاه عفت در جده 22 آسیا/ خاورمیانه عربستان سعودی موسسه تربیت و آموزش عالی دختران در جده

دانشگاه آسیایی زنان (AUW)

این دانشگاه در بنگلادش و برپایه این عقیده تاسیس شد که آموزش به ویژه آموزش عالی گذرگاهی حساس در توسعه مدیریت، گسترش اقتصادی و برابری سیاسی و اجتماعی است.

این دانشگاه به دختران فرهنگها، مذاهب، نژادها و پشتوانه های اجتماعی- اقتصادی مختلف از جنوب و جنوب شرقی آسیا تا خاورمیانه یک آموزش واحد جهانی را ارائه می کند. در این دانشگاه حدود 3 هزار زن و با نسبت 13 دانشجو در یک دانشکده تحصیل می کنند.

دانشگاه زنان دوک سونگ (DWU)

دانشگاه زنان دوک سونگ در سئول یک دانشگاه خصوصی است که "چا میریسا"، مبارز مستقل، فعال حقوق زنان و رهبر آموزش زنان آن را تاسیس کرده است. این دانشگاه مهد تربیت رهبران زن برای ایجاد دنیایی بهتر است.

کالجهای دختران در استرالیا

درحال حاضر دو کالج مهم در استرالیا به تربیت دانشجویان دختر مشغولند. این دو کالج، در قالب زیرمجموعه دو دانشگاه مطرح این کشور فعالیت می کنند. کالج زنان در دانشگاه سیدنی و کالج زنان در دانشگاه کوئینزلند از جمله این دو کالج هستند.

کالج زنان دانشگاه سیدنی در سال 1892 در حومه کمپرداون گشایش یافت. این کالج تنها کالج دانشگاه سیدنی است که تنها دانشجویان دختر را پذیرش می کنند. هرچند مهمترین کالج دختران این دانشگاه، کالج سانتا سوفیا است. اما سانتا سوفیا در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان پسر را هم پذیرش می کند.

در کالج زنان دانشگاه سیدنی حدود 285 دانشجوی دختر در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل می کنند.

انگلستان بزرگترین کشور اروپایی دارای کالج های مخصوص دختران

به نظر می رسد که انگلیس تنها کشور اروپایی است که درحال حاضر کالج هایی دارد که تنها به دانشجویان دختر پذیرش می دهند. هرچند که بسیاری از کالجهای دختران این کشور امروز از حالت تک جنسیتی خارج شده اند که از آن جمله می توان به چهار کالج مختلف ویژه دختران در دانشگاه آکسفورد اشاره کرد که بین سالهای 1979 تا 2008 مختلط شده اند.

اما هنوز هم کالج هایی در کشور انگلستان وجود دارند که تنها به دانشجویان دختر پذیرش می دهند . از جمله این کالج ها می توان به کالج های "موری ادواردز"، "نیونهام" "لوسی کاوندیش" در دانشگاه کمبریج اشاره کرد.





ایجاد بزرگترین دانشگاه دخترانه دنیا در عربستان سعودی

بیشتر کالج های ویژه دختران در خاورمیانه در کشور عربستان سعودی واقع شده اند. همچنین اوایل ماه می، بزرگترین دانشگاه دخترانه دنیا در این کشور گشایش یافت.

از جمله مهمترین دانشگاههای دخترانه در خاورمیانه به غیر از کشور ایران شامل 3 دانشگاه بزرگ و 4 کالج اصلی است. دانشگاه سلطنتی زنان در بحرین، دانشگاه شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان در ریاض عربستان، کالج زنان دبی در امارات متحده عربی، کالج "باکس هیل" و کالج زنان دانشگاه کویت در کشور کویت از جمله این مراکز آموزش عالی حوزه زنان است.

کالج زنان شاهزاده سلطان در ریاض، دانشگاه عفت در جده، موسسه تربیت و آموزش عالی دختران در جده و دانشگاه شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان در ریاض از مهمترین مراکز آموزش عالی مخصوص زنان در عربستان سعودی هستند.

در کالج زنان شاهزاده سلطان شهر ریاض رشته هایی از قبیل طراحی داخلی، علوم رایانه، زبان انگلیسی، حقوق و مطالعات بازرگانی به دانشجویان دختر ارائه می شود و در عین حال دانشگاه عفت که موسسه آموزش عالی خصوصی ویژه زنان است دختران را در رشته های علوم رایانه، سیستمهای اطلاعاتی، کودکیاری و ... تربیت می کند.

پذیرش 50 هزار دانشجوی دختر در دانشگاه شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان در عربستان سعودی

اما یکی از بزرگترین مراکز آموزش زنان در منطقه خاورمیانه غیر از ایران، دانشگاه شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان در عربستان سعودی است.

این دانشگاه که اوایل ماه می سال 2011 گشایش یافت یکی از بزرگترین دانشگاه های دخترانه دنیا است. این دانشگاه با گنجایش پذیرش 50 هزار دانشجوی دختر در تلاش است تا آموزش زنان در رشته های بازرگانی و علوم را بهبود بخشد.

کشور آمریکا دارای قدیمی ترین کالج های مخصوص زنان

کالجهای زنان در آمریکا در ابتدای قرن 19 و با هدف پاسخگویی به نیاز ترویج آموزش در بین زنان به ویژه در سطح آموزش عالی تاسیس شدند. در حال حاضر 9 کالج به صورت اختصاصی تنها به تربیت دانشجویان دختر می پردازند.

به عنوان نمونه کالج برنارد یک کالج خصوصی علوم پایه و مقدماتی ویژه زنان است که زیر نظر دانشگاه کلمبیا بوده و در شهر نیویورک واقع شده است. این کالج در سال 1889 تاسیس شد و از سال 1900 تحت کنترل دانشگاه کلمبیا قرار گرفت. این کالج به خاطر آکادمی های فرهنگ و حقوق شهرت دارد و نسبت دانشجو به دانشکده این کالج 9 به 1 است.

ردیف نام قاره نام کشور نام دانشگاه 1 آمریکا ایالات متحده آمریکا کالج برنارد 2 // // کالج برین ماور 3 // // کالج سدار کرست 4 // // کالج میلز 5 // // کالج مانت هالیوک 6 // // کالج سایمونز 7 // // کالج اسمیت 8 // // کالج سوئیت بریار 9 // // کالج ولزلی 10 // کانادا کالج برشا دانشگاه انونتاریوی غربی



در کشور کانادا نیز کالج دانشگاهی برشا، تنها کالج دخترانه کانادا است. ساختمان این کالج در پردیس دانشگاه اونتاریوی غربی واقع شده است و زیرمجموعه این دانشگاه به شمار می رود.

کالجهای مردان در آمریکا

کالجهای مردان در آمریکا در کل تنها در سطح لیسانس و در رشته های علوم مقدماتی و پایه و علوم دینی مذاهب مختلف پذیرش دانشجو دارند. از نظر تاریخی، بسیاری از دانشگاههای آمریکا در ابتدا به صورت تک جنسیتی راه اندازی شدند. دانشگاه نورث وسترن و دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس از اولین کالجهای مردان بودند که بعدها شروع به پذیرش دختران نیز کردند.

همچنین دانشگاه وسلیان که یک دانشگاه ویژه مردان بود در سال 1872 شروع به پذیرش زنان کرد اما از سال 1912 مجددا تنها به پذیرش مردان اقدام کرد و این کار را تا سال 1972 که کاملا مختلط شد ادامه داد.