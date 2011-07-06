محمد غیاثی به تیم والیبال شهرداری تبریز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غیاثی که سابقه حضور در تمامی رده های سنی تیم ملی کشورمان را دارد با حضور در باشگاه و انجام مذاکره با مسئولان و کادر فنی، در فصل آتی رقابت های لیگ برتر والیبال با پیراهن شهرداری به میدان می رود.

حضور در تیم ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و تیم های والیبال ریخته گری، کمپرسور سازی، ذوب آهن، صنام، مقاومت ارومیه، سایپا، قند شیروان، پتروشیمی بندر امام، لوله سازی و پرسپولیس در کارنامه ورزشی غیاثی به چشم می خورد.

تیم والیبال شهرداری تبریز با درخشش در فصل گذشته رقابت های دسته اول، پس از یک دهه دوری از سطح اول والیبال کشور، به رقابت های لیگ برتر صعود کرد.

البته هنوز سرمربی و کادر فنی این تیم برای فصل بعدی مشخص نشده و کادر فنی فصل قبل هدایت این تیم را بر عهده دارد.

به گفته بناکار مربی این تیم، در صورت مشخص شدن کادر فنی، تمرینات تیم از روز بیستم تیرماه جاری به طور جدی پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: جذب دو بازیکن بلغاری و همچنین چند بازیکن داخلی مطرح در دستور کار باشگاه قراردارد.