به گزارش خبرگزاری مهر، بازبینی گسترده ای که توسط گروهی از محققان بریتانیایی، آمریکایی و سوئدی بر روی نتایج مطالعات پیشین انجام گرفته نشان می دهد هیچ نشانه قانع کننده ای از ارتباط میان ابتلا به سرطان و استفاده از تلفن همراه وجود ندارد.

همچنین مشخص شده است موبایلها از مکانیزم بیولوژیکی لازم برای ابتلای افراد به تومورهای مغزی ناشی از قرار گرفتن در معرض سیگنالهای رادیویی موبایل برخوردار نیستند. به گفته محققان با وجود اینکه از قطعیت شواهد به دست آمده اطمینان حاصل نشده است، اکثریت این شواهد علیه فرضیه تاثیر موبایل بر ابتلا به سرطان مغز هستند.

نتایج این بازبینی درست دو ماه پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی که در آن موبایل یکی از عوامل احتمالی ابتلای انسان به سرطان معرفی شده، منتشر شده است.

"آنتونی سوردلو" از موسسه مطالعات سرطان بریتانیا که هدایت این مطالعه جدید را به عهده داشته معتقد است این دو رویکرد با یکدیگرمتناقض نیستند و هدف آژانس بین المللی سرطان قرار دادن موبایل در دسته خطرهای از پیش تعریف شده بوده است. به گفته وی مطالعه جدید به منظور اعلام دیدگاه دانشمندان درباره ارتباط میان این دو پدیده بوده و مطالعه WHO به منظور دسته بندی خطر استفاده از موبایل بر اساس سیستم از پیش تنظیم شده این سازمان بوده است. از دیگر مواردی که آژانس بین المللی سرطان به عنوان عوامل سرطان زا اعلام کرده می توان به سرب، ترشی سبزیجات و قهوه اشاره کرد.

استفاده از تلفنهای همراه از اوایل دهه 1980 افزایش قابل توجهی داشته است تا جایی که امروزه تعدا موبایلهای در حال استفاده جهان به پنج میلیارد رسیده است اما جنجالها درباره ارتباط احتمالی این ابزارهای ارتباطی با نوعی خاص از تومور مغزی هرگز فروکش نکرده است.

بزرگترین مطالعه ای که تا کنون درباره این موضوع و ارتباط این دو پدیده در جهان انجام گرفته مطالعه ای است که بر روی 13 هزار داوطلب و طی دوره ای 10 ساله انجام گرفته و نتایج آن سال گذشته منتشر شده است. سوردلو به همراه گروهی بین المللی از دانشمندان نتایج این تحقیق را با دقتی بالا بازخوانی و تجزیه و تحلیل کردند اما دریافتند پاسخ واضحی به سوال اصلی مطالعه درباره تاثیر موبایل بر ابتلا به سرطان ارائه نشده و چندین خطای روش شناختی نیز در این تحقیق وجود دارد.

دیگر مطالعاتی که در چندین کشور مختلف انجام گرفته نیز هیچ نشانی از افزایش ابتلا به تومورهای مغزی طی بیست سالی که از عرضه موبایل در بازارهای جهانی و 10 سالی که از افزایش استفاده جهانی از این ابزار می گذرد؛ نیافته است. به گفته محققان اثبات عدم وجود ارتباط پدیده ها با یکدیگر همواره دشوارتر از یافتن ارتباط موجود میان پدیده ها است.

سوردلو ریاست کمیته دائمی اپیدمیولوژی "کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تابشهای غیر یونیزه" را به عهده دارد. این کمیسیون نهادی بین المللی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است که دستورالعملهایی را برای محدود سازی قرار گرفتن در معرض تابشهای غیر یونیزه ارائه می کند.

بر اساس گزارش رویترز، از آنجایی که کاربرد موبایلها روز به روز افزایش پیدا کرده و در همه جوانب زندگی روزمره، از اینترنت گردی گرفته تا برقرار ارتباط، کاربرد موثری دارند، متخصصان صنعتی می گویند به نظر نمی آید که تهدیدهای این ابزار برای سلامتی انسان بتواند افراد را از استفاده از آن بازدارد.