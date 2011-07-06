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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

وجود مافیا در واردات دارو را نمی توان رد کرد

وجود مافیا در واردات دارو را نمی توان رد کرد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: قطعا وجود مافیا در واردات دارویی تاثیرگذار است و نمی توان آن را رد کرد.

دکتر حسینعلی شهریاری در ارتباط با وجود مافیا در صنعت دارویی کشور به خبرنگار مهر گفت: مشکلی که در زمینه داروهای تولید داخل وجود دارد، این است که تولید کنندگان بایستی اثربخشی این داروها را برای جامعه پزشکی اثبات کنند.

وی با اشاره به حرف و حدیثهایی که در ارتباط با داروی ایرانی ام اس وجود داشت، افزود: قطعا یک سری مسائل در ارتباط با داروهای تولید داخل وجود دارد که در واردات دارو تاثیرگذار است.

شهریاری با تاکید بر اینکه نمی توان مافیای دارو در واردات را رد کرد، اظهارداشت: عواملی هستند که از این راه به سودهای کلان می رسند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: برای جلوگیری از واردات دارو می بایست اثربخشی داروهای تولید داخل به جامعه پزشکی ثابت شود تا بتوان جلوی واردات را گرفت.

کد مطلب 1352672

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