اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله تقی پور با 17 رای اعضاء مجمع به سمت رئیس هیئت گلف آذربایجان شرقی انتخاب شد.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت گلف آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل تربیت بدنی استان، دبیر فدراسیون گلف کشور و اعضاء مجمع برگزار و عبداله تقی پور با 17 رای تمامی اعضاء مجمع به مدت چهار سال رئیس هیئت گلف آذربایجان شرقی شد.

در مجمع عمومی و انتخاب رئیس هیئت گلف، سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل تربیت بدنی استان گلف تبریز و آذربایجان شرقی را سرآمد شمالغرب کشور دانست و گفت: گلف تبریز و آذربایجان شرقی برای اولین بار چهار سال پیش صاحب بزرگترین زمین گلف شمالغرب کشور شد و در این حیث استان و شهر ما پیشتاز است.

وی در ادامه بیان داشت: بستر مناسب در بخشهای زیرساختاری و نیروی انسانی در تبریز و استان وجود دارد و می توان با تلاش و همت بیشتر گلف را در سراسر استان گسترش داد و میزبانی شایسته برای ر قابتهای کشوری و حتی بین المللی باشیم.

در این جلسه محمد رضا حکیم ایمانی دبیر فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: امکانات و توان تبریز برای میزبانی رقابتهای بین المللی مهیا بوده و فدراسیون گلف آماده برگزاری رقابتها در تبریز است.

دبیر فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیان داشت: پتانسیل سخت افزای و مربیان و ورزشکاران بالقوه ای در ورزش گلف آذربایجان شرقی موجود است.

عبداله تقی پور پس از انتخاب شدن به سمت ریاست گلف آذربایجان شرقی گفت: هدف نخست و اصلی هیئت گلف استان توسعه و گسترش گلف در بین تمامی آحاد جامعه و همگانی کردن این رشته خواهد بود.

وی افزود: ورزش قهرمانی و شناسایی استعدادهای ورزشی در دل ورزش همگانی و همگانی کردن رشته های ورزشی نهفته است و گلف نیز از این قاعده مستثنی نیست و تفکر گران بودن این رشته باید در بین مردم از بین رفته و گلف به رشته ای همگانی در جامعه تبدیل شود.

وی در این مجمع از افزایش تعداد زمینهای گلف در تبریز و استان با همکاری شهرداری ها خصوصا شهرداری تبریز خبر داد.

عبداله تقی پور در حال حاضر ریاست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز را بر عهده دارد.

قهرمان ژیمناستیک تبریز مسئول کمیته ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک کشور شد

حبیب نوظهوری قهرمان باسابقه ژیمناستیک تبریز مسئول کمیته ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک کشور شد

طی حکمی از طرف جعفر درویش زاده ریاست فدراسیون ژیمناستیک، حبیب نوظهوری سرمربی تیم ملی ترمپولین کشور و قهرمان باسابقه نه چندان دور ژیمناستیک کشور و آذربایجان شرقی به عنوان مسئول کمیته ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

جبیب نوظهوری پیش از این به عنوان اولین آسیایی و ایرانی در کلاس مربیگری بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی در اتریش شرکت کرده بود و جزء 11 مربی برتر دنیا در این کلاس انتخاب شد.

ملی‌پوشان شمشیرباز تبریزی برای حضور در قهرمانی آسیا عازم کره‌جنوبی شدند

فرزاد باهر ارسباران و مهسا پوررحمتی دو شمشیرباز تبریزی و عضو تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم کره‌جنوبی شدند.

تیم ملی شمشیربازی ایران برای حضور در مسابقات آسیایی ساعت 22:45 سه شنبه عازم کره‌جنوبی شد.

خانم مهسا پوررحمتی در اسلحه اپه بانوان به همراه مریم پوردانا، وحیده نادعلی و بهاره غیاث‌آبادی به مصاف رقبای خود می روند.

فرزاد باهر ارسباران دیگر شمشیرباز شایسته تبریزی در اسلحه سابر نماینده استان در این رقابتها خواهد بود.

ایران در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره در بخش مردان و در اسلحه اپه بانوان شرکت خواهد کرد.

در قسمت مردان در اسلحه اپه علی یعقوبیان، عبد‌الله سراجیان، حامد صداقتی و سامان آزادیان حضور دارند.

رقابت‌های قهرمانی شمشیربازی آسیا از 17 تا 24 تیرماه در دو بخش تیمی و انفرادی در شهر سئول کره‌جنوبی برگزار خواهد شد.

حریفان ملی‌پوشان ایران در بخش انفرادی 16 تیرماه مشخص می‌شود.

در بخش تیمی و در اسلحه سابر تیم مردان ایران به مصاف قزاقستان می‌رود و در اسلحه اپه رو در روی کره‌جنوبی میزبان قرار می‌گیرد.

در اسلحه فلوره نیز تیم ایران با ژاپن رقابت می‌کند. تیم اسلحه اپه بانوان نیز به مصاف ژاپن خواهد رفت.

آذربایجان شرقی مقام سومی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور را کسب کرد

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی ناشنوایان مردان بزرگسال و جوان ایران با مقام سومی آذربایجانشرقی در زنجان پایان یافت.

این مسابقات در دو رده ی سنی بزرگسالان و جوانان به مدت سه روز در سالن ورزشی "کوثر" زنجان برگزار و تیم های مازندران و گیلان مقام نخست این رقابت ها را کسب کرد در رده بزرگسالان تیم اردبیل مقام دوم را کسب کرد و تیم های آذربایجانشرقی و خراسان رضوی نیز بطور مشترک سوم شدند.

در رده سنی جوانان نیز، تیم اردبیل دوم شد و تیم های تهران و چهارمحال و بختیاری نیز مشترکا عنوان سوم را کسب کردند.

در رقابتهای انفرادی نیز محمدرضا سرایی تنیسور آذربایجان شرقی به مدال طلای رقابتهای بزرگسالان دست یافت و محمد علیزاده از اردبیل دوم شد و مسعود قربانی و امیر اسدالله زاده از مازندارن و فارس مشترکا سوم شدند.

در رقابتهای دوبل بزرگسالان محمدرضا فرایی از آذربایجان شرقی با هم تیمی خود محسن محمدی از اردبیل به مدال برنز مشترک دست یافت.

تعداد ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات قهرمانی ناشنوایان ایران را که از روز یکشنبه هفته جاری در زنجان آغاز شد 70 نفر اعلام کرد و در قالب 9 تیم در رده سنی بزرگسالان و پنج تیم نیز در رده سنی جوانان، رقابت کردند.

ورزشکاران استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، تهران، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر و زنجان و استان های گیلان، تهران، اردبیل، چهار محال و بختیاری و خراسان رضوی به ترتیب در رده سنی بزرگسالان و جوانان با یکدیگر رقابت می کردند.

تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی به جمع 8 تیم برتر کشور راه یافت

تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی با سه برد و دو باخت به جمع 8 تیم برتر کشور راه یافت.

در رقابتهای گروه اول رقابتهای والیبال نوجوانان کشور به میزبانی کرج برگزار شد تیم آذربایجان شرقی به عنوان تیم دوم راهی دور نهایی شد.

تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی پس از تیم آذربایجان غربی دوم شد.

در این رقابتهای تیم آذربایجان شرقی برابر تیمهای آذربایجان غربی و قزوین باخت و برابر تیمهای کرج میزبان، گیلان مدعی و زنجان به برتری رسید.