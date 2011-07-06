آموزش دختران روستایی در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش آموزش و بالا بردن سطح توانمندیهای دختران روستایی در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش می تواند در قالب کارگاههای آموزشی تحت عنوان توانمند سازی دختران روستایی برگزار و موجب توانمندی این قشر جامعه شود.

وی افزود: پرداخت و اجرای چنین طرحی را در جهت حل معضلات و مشکلات دختران روستایی که همواره در موقعیتهای مختلف اجتماعی با آن روبرو هستند بسیار مهم، تاثیر گذار و ضروری دانست.

فرماندار شهرکرد همچنین به طرح برگزاری همایش آسیب شناسی، الگوهای زیبا شناختی جوانان با هدف ارائه الگوی صحیح اسلامی در بحث زیبا شناسی به جوانان، با محوریت روانشناسی، جامعه شناسی، مذهبی، پزشکی اشاره کرد وبیان داشت: برگزاری این گونه همایشها موجب افزایش توسعه در مبحث جوانان می شود.