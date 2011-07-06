استقبال هنرمندان جوان کرمانشاهی از هشتمین جشنواره استانی تئاتر ماه

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره استانی تئاتر ماه با محوریت "معنویت، اندیشه و هنر" و در راستای اعتلای هنر ارزشی، هر ساله از سوی حوزه هنری و دربخشهای مختلف عرصه نمایش برگزار می شود.

وی هشتمین جشنواره تئاتر ماه را با توجه به علاقه مندی هنرمندان و شرکت آنان در دوره های تخصصی دارای سطح بالا پیش بینی کرد و گفت: با مطالعه آثار ارسالی، این امید می رود شاهد حضور هرچه بیشتر هنرمندان جوان با سطح بالای علمی و اطلاعات هنری باشیم.

سروری در ادامه افق 1404، جهاد اقتصادی، اندیشه های امام (ره)، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و نیز تحکیم خانواده را از محورهای اصلی آثار عنوان کرد و گفت: آثار متنخب توسط هایت داوران انتخاب و اعلام شده است.

وی ادامه داد: 28 اثر در بخش های صحنه ای، شش اثر در بخش خیابانی، یک اثر پانتومیم و پنج نمایشنامه از سوی هایت داوران انتخاب که در مرحله اجرای جشنواره به رقابت می پردازند.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: آثار برتر جهت شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر ماه معرفی خواهند شد.

سروری در پایان اظهار امیدواری کرد که آثار فاخر هنر نمایشی، پس از اجرای جشنواره به اجرای عمومی در خواهند آمد.