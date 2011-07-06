جزئیات تغییر ساختار معاونت آموزشی دانشگاه تهران/ دعا می کنم معاون نباشم

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر ساختار معاونت آموزشی این دانشگاه در حوزه ستادی خبر داد و گفت: دانشگاه تهران به علت داشتن معاونت های بزرگ، طرحی کلان برای کوچک کردن حوزه های ستادی در دست دارد که از جمله این موارد می توان به تغییر ساختار معاونت آموزشی این دانشگاه اشاره کرد و هم اکنون این معاونت تغییر ساختار داده است.

هدف از تغییر ساختار معاونت آموزشی

وی هدف از تغییر ساختار در معاونت آموزشی دانشگاه تهران را واگذار کردن امور اجرایی و خدماتی به پردیس ها و دانشکده ها دانست و اضافه کرد: با توجه به ساختار معاونت آموزشی برای جلوگیری از تمرکزگرایی در این بخش، امور اجرایی و خدماتی به صف سپرده می شود و امور نظارت و ارزیابی همچنان در حوزه معاونت آموزشی پیگیری می شود.

وی تاکید کرد: با این تغییر ساختار و ایجاد مدیریت های صف در دانشکده ها و پردیس امور اجرایی و خدماتی دانشجویان با سرعت بیشتری انجام می شود.

تغییر عنوان معاونت آموزشی

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، این معاونت از سه اداره کل امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و نظارت و ارزیابی تشکیل شده است که با این تغییر ساختار، دو اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحت عنوان اداره کل امور خدمات ادغام شدند و عنوان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تنها به معاونت آموزشی تغییر یافت.

حضور کارشناسان در پردیس و دانشکده ها

قمصری درباره حضور کارشناسان صف در حوزه اداره امور اجرایی و خدماتی در پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران اظهار داشت: کارشناسانی که از بدنه دانشگاه تهران هستند به تمام دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران اعزام شده و انجام امور تعریف شده در حوزه فعالیتشان را آغاز کرده اند و در سایر بخش ها این تغییرات به زودی گسترش می یابد.

ساختمان معاونت آموزشی انتقال یافت

وی به وضعیت ساختمان کنونی معاونت آموزشی دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: با تغییر ساختار معاونت آموزشی، آن بخش از این معاونت که قرار است بماند، به ساختمان مرکزی دانشگاه تهران منتقل می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در پاسخ به سوال مهر درباره تغییر معاون آموزشی گفت: دعا می کنم دیگر معاون نباشم اما فعلاً قرار نیست تغییری در این زمینه رخ دهد.

آخرین وضعیت صدور گواهی های تحصیلی

قمصری در ارتباط با تکلیف صدور گواهینامه های آموزشی و تاییدیه هایی که دانشجویان نیاز دارند تاکید کرد: دانشجویان از این به بعد درخواست خود را در سامانه جامع آموزش صادر می کنند. در این سامانه 17 گواهی تعریف شده است که با توجه به نوع امضا از سوی مسئول مربوطه، گواهی مورد نیاز دانشجویان صادر می شود.