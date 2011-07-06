  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

معاون وزیر علوم به مهر خبرداد: رفع محدودیت اعزام دانشجویان به آمریکا، کانادا و انگلستان/ یک شرط اعزام

معاون وزیر علوم به مهر خبرداد: رفع محدودیت اعزام دانشجویان به آمریکا، کانادا و انگلستان/ یک شرط اعزام

معاون دانشجویی وزیر علوم با اشاره به رفع محدودیت تحصیل دانشجویان ایرانی در سه کشور آمریکا، کانادا و انگلستان گفت: دانشجویان ایرانی می توانند از دانشگاههای این سه کشور پذیرش بگیرند اما علاوه بر آن باید از کشورهای دیگر هم پذیرش داشته باشند.

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اگر گفته می شود که به این سه کشور دانشجو فرستاده می شود به این معنی است که آدم های خاص، رشته های خاص و دانشگاههای خاص می توانند پذیرش آمریکا و کانادا را نیز داشته باشند.

وی افزود: این افراد باید پذیرش از کشورهای دیگر هم علاوه بر آمریکا و کانادا داشته باشند که اعزام آنها عملی شود.

ملاباشی یادآور شد: دانشجویان در هر رشته ای که بتوانند در آن پذیرش بگیرند و مورد نیاز کشور باشد در هر نقطه ای از دنیا باشد می توانند برود.

وی گفت: مشخص است که یک کشور به طور مثال در رشته MBA  و یک کشور دیگر در رشته هوا و فضا موفق تر است و سعی ما این است که به بهترین کشورها دانشجویان را اعزام کنیم.

معاون وزیر علوم درباره رفع محدودیت بورسیه در سه کشور آمریکا، کانادا و انگلستان گفت: این محدودیت را ما قائل نشده بودیم که دانشجویان ایرانی به این سه کشور نروند این محدودیت را آن کشورها برای دانشجویان ایرانی قائل شده بودند.

ملاباشی افزود: این سه کشور پذیرش می دادند اما ویزا نمی دادند لذا ما نیز به دانشجویان اعلام کردیم که وقت شان را صرف کشورهایی نکنند که پذیرش می دهند و ویزا نمی دهند.

کد مطلب 1352684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها