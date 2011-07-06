معاون وزیر علوم به مهر خبرداد: رفع محدودیت اعزام دانشجویان به آمریکا، کانادا و انگلستان/ یک شرط اعزام

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اگر گفته می شود که به این سه کشور دانشجو فرستاده می شود به این معنی است که آدم های خاص، رشته های خاص و دانشگاههای خاص می توانند پذیرش آمریکا و کانادا را نیز داشته باشند.

وی افزود: این افراد باید پذیرش از کشورهای دیگر هم علاوه بر آمریکا و کانادا داشته باشند که اعزام آنها عملی شود.

ملاباشی یادآور شد: دانشجویان در هر رشته ای که بتوانند در آن پذیرش بگیرند و مورد نیاز کشور باشد در هر نقطه ای از دنیا باشد می توانند برود.

وی گفت: مشخص است که یک کشور به طور مثال در رشته MBA و یک کشور دیگر در رشته هوا و فضا موفق تر است و سعی ما این است که به بهترین کشورها دانشجویان را اعزام کنیم.

معاون وزیر علوم درباره رفع محدودیت بورسیه در سه کشور آمریکا، کانادا و انگلستان گفت: این محدودیت را ما قائل نشده بودیم که دانشجویان ایرانی به این سه کشور نروند این محدودیت را آن کشورها برای دانشجویان ایرانی قائل شده بودند.

ملاباشی افزود: این سه کشور پذیرش می دادند اما ویزا نمی دادند لذا ما نیز به دانشجویان اعلام کردیم که وقت شان را صرف کشورهایی نکنند که پذیرش می دهند و ویزا نمی دهند.