ماجرای افزایش 200 درصدی شهریه دانشگاه خواجه نصیر/ اشتباه سازمان سنجش

مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح علت افزایش شهریه دانشجویان مجازی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: هیئت امنای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 83 تعیین کرد مبلغ شهریه بخش آزمایشگاه مجازی این دانشگاه 90 هزارتومان باشد اما در یکی از دفترچه های سال 84 یا 86 سازمان سنجش این مبلغ را به اشتباه 30 هزار تومان اعلام کرد که موجب افزایش شهریه ناخواسته برای دانشجویان شد.

وی افزود: برهمین اساس و طبق تاکید وزارت علوم و بازرسی کل قرار شد این مبلغ بار دیگر در هیئت امنای دانشگاه خواجه نصیرالدین بررسی شود. اما چون این مبلغ پیش از این درهیئت امنا تصویب شده است یا باید مبلغ سازمان سنجش در جلسه این هیئت تایید شود و یا راهکار دیگری برای آن یافت.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرطوسی تاکید کرد: به هر حال هیئت امنا بالای سر دانشگاه است و نمی توان تغییری در رای آن به وجود آورد مگر اینکه راهکار دیگری یافت یا اینکه ممکن است هیئت امنا تصمیم تازه ای بگیرد. در عین حال ما نمی توانیم مبلغی را که حق نیست از دانشجویان مطالبه کنیم و خلاف قانون است.

قاسمی در خصوص درصد این افزایش قیمت در شهریه دانشجویان مجازی، اظهار داشت: این اشتباه در تغییرقیمت به معنای افزایش 200 درصدی شهریه دانشجویان مجازی نیست.



