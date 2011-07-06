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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

از سوی شرکت فرهنگ فیلم تهران/

مهلت ثبت نام دوره آموزشی قصه نویسی اعلام شد

مهلت ثبت نام دوره آموزشی قصه نویسی اعلام شد

ثبت‌نام داوطلبان در نخستین دوره آموزش قصه نویسی که مدرس آن محمدجواد جزینی است، دوشنبه 20 تیرماه پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت فرهنگ فیلم تهران وابسته به انتشارات علمی و فرهنگی متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، مهلت دوره یاد شده بیستم تیرماه است که این دوره در راستای سیاست‌های کلی شرکت مبنی بر ترویج ادبیات پارسی و شناسایی افراد مستعد برگزار می‌شود.

دوره مذکور از نیمه اول مردادماه شروع و به مدت 10 جلسه ادامه می‌یابد. در این دوره تلاش خواهد شد تا هر مفهومی با بیان یک نمونه و یک مثال عینی ملموس‌تر شود.

راه‌های پیدا کردن سوژه، تئوری‌های طرح قصه، ابزارهای نوشتن، شیوه‌های فضاسازی در قصه، پایان‌بندی و شیوه‌های نام‌گذاری داستان از سرفصل‌های دوره یاد شده است.

در طول این دوره حداقل یک داستان کوتاه توسط هر یک از هنرجویان نوشته می‌شود و مدرس آن را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

تدریس این دوره را محمدجواد جزینی، داستان نویس و مدرس ادبیات داستانی بر عهده خواهد داشت. وی طراح استاندارد مهارتی داستان‌نویسی و مدیر نخستین هنرستان داستان نویسی در ایران است. از این نویسنده پیشتر مجموعه‌ داستان‌های «نجیب»، «ایل‌ بی‌سوار»، «‌گلستان آتش» و «خداحافظ قهرمان» منتشر شده است.

کد مطلب 1352686

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