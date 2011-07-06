مهلت ثبت نام دوره آموزشی قصه نویسی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت فرهنگ فیلم تهران وابسته به انتشارات علمی و فرهنگی متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، مهلت دوره یاد شده بیستم تیرماه است که این دوره در راستای سیاست‌های کلی شرکت مبنی بر ترویج ادبیات پارسی و شناسایی افراد مستعد برگزار می‌شود.

دوره مذکور از نیمه اول مردادماه شروع و به مدت 10 جلسه ادامه می‌یابد. در این دوره تلاش خواهد شد تا هر مفهومی با بیان یک نمونه و یک مثال عینی ملموس‌تر شود.

راه‌های پیدا کردن سوژه، تئوری‌های طرح قصه، ابزارهای نوشتن، شیوه‌های فضاسازی در قصه، پایان‌بندی و شیوه‌های نام‌گذاری داستان از سرفصل‌های دوره یاد شده است.

در طول این دوره حداقل یک داستان کوتاه توسط هر یک از هنرجویان نوشته می‌شود و مدرس آن را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

تدریس این دوره را محمدجواد جزینی، داستان نویس و مدرس ادبیات داستانی بر عهده خواهد داشت. وی طراح استاندارد مهارتی داستان‌نویسی و مدیر نخستین هنرستان داستان نویسی در ایران است. از این نویسنده پیشتر مجموعه‌ داستان‌های «نجیب»، «ایل‌ بی‌سوار»، «‌گلستان آتش» و «خداحافظ قهرمان» منتشر شده است.