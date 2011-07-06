محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سازوکارهای وحدت انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس گفت: افرادی که به عنوان اصولگرا و افراد شاخص و شناخته شده در این رابطه مسئولیت پذیرفته‌اند تا این ساز و کار عملی شود ، در نهایت خواهند توانست این وحدت را برقرار کنند.

وی افزود: اگر یک دلی حاکم شود و سهم خواهی در میان اصولگرایان نباشد، قطعاً ساختار می‌تواند در جهت وحدت اصولگرایان قدم بردارد اما اگر هر گروه یا جریانی به دنبال منافع خود باشد به صورت قطعی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با بیان اینکه شایسته سالاری باید محور انتخاب افراد در لیست اصولگرایان باشد اظهار داشت: افرادی باید در لیست انتخاباتی اصولگرایان انتخاب شوند که کارآمد بوده و از هر جهت شایستگی و ویژگی‌های اصولگرایی را دارا باشند و تفاهم باید براساس اخلاص و عمل و منافع نظام باشد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر این شاخص حاصل شود وحدت نتیجه بخش خواهد بود اما اگر هر شخصی به دنبال منافع خود باشد حتی اگر به نتیجه مطلوب هم برسد به هیچ وجه در راستای اهداف نظام نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه به هیچوجه افرادی که با شاخص های اصولگرایی منطبق نباشند به لیست اصولگرایان وارد نمی‌شود، گفت: ممکن است اختلاف سلیقه در میان گروه های اصولگرا حاکم باشد که باید تلاش کنیم در میان آن هم افراد شایسته ها را انتخاب کنیم.