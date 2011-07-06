73 درصد از قبوض برق اهواز غیرحضوری پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احسانی اظهار داشت: با توجه به سهولت پرداخت قبوض برق از سوی مشترکین از طریق تلفن ثابت یا همراه وهمچنین از طریق اینترنت و دستگاه های عابر بانک که موجب سرعت و سهولت در پرداخت، کاهش مراجعات به بانکها و اتلاف وقت، افزایش ضریب اطمینان، قابلیت رهگیری پرداخت مشترکین و جلوگیری از قطع ناخواسته برق مشترکین می شود این شرکت نسبت به ترویج فرهنگ پرداخت غیرحضوری برق در بین شهروندان اهوازی از طریق رسانه ها و سامانه پیام کوتاه اقدام کرده که موجب استقبال مشترکین شده است.

احسانی افزود: براساس آمارهای موجود در سال 87 از مجموع کل مشترکین شهرستان اهواز فقط 20 درصد از روش غیرحضوری نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام می کردند که این آمار در سال 88 به میزان 47 درصد افزایش پیدا کرده ودر سال 89 تعداد 62 درصد از صورتحسابهای مشترکین برق اهواز به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.

معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز عنوان کرد: در خرداد ماه سال جاری نیز 73 درصد از مشترکین برق صورتحسابهای خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کرده اند که نشان دهنده رشد قابل ملاحظه ای در پرداخت الکترونیکی شهروندان اهواز است.



وی افزود: مشترکین برق در شهرستانهای اهواز، حمیدیه و ملاثانی می توانند با ارسال رمز قبض برق خود از طریق شماره تلفن همراه به سامانه پیام کوتاه این شرکت به شماره 30008121 صورتحساب برق مصرفی خود را از طریق این سامانه دریافت کنند.