به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهمرادی صبح چهارشنبه در بازدید از فعالیت‌های مرکز ترک اعتیاد شکوفاگران پاک‌اندیش افزود: مراکز ترک اعتیادی که دارای مجوز فعالیت از نهادهای مثل بهزیستی و بهداشت هستند، می‌توانند نقش بسیار خوبی در داشتن جامعه‌ای پاک و عاری از اعتیاد داشته باشند و به معنای واقعی به کمک دولت بیایند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مرکز بهبودی اقامتی میان‌مدت شکوفاگران پاک‌اندیش گلستان در کلاله تصریح کرد: این مرکز که دارای مجوز رسمی و ثبتی از اداره کل بهزیستی گلستان است و یک شعبه آن در آزادشهر فعال است و برنامه‌های جامع و خوبی را در بحث مبارزه با اعتیاد و ترک معتادان به کار گرفته که یکی از بهترین برنامه‌ها بحث حرفه‌آموزی و کلاس‌های فنی و حرفه‌ای این مرکز با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان آزادشهر است.

وی گفت: بعضی از خانواده‌ها باید در نوع مدیریت خود تجدیدنظر کنند و با به کار بردن شیوه‌های متناسب به حال فرزندان خود جلب اعتماد کنند و از در دوستی نسبت به اصلاح فرزندان اقدام کنند.

شهمرادی فعالیت‌های فرهنگی اداراتی مثل تربیت بدنی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، هلال‌احمر و آموزش و پرورش برای مبارزه همه جانبه با اعتیاد لازم و ضروری دانست.



وی تصریح کرد: برای مبارزه با اعتیاد یکی شدن و با یک هدف مشترک حرکت کردن بازدهی بیشتری دارد و به نتیجه‌گیری مثبت و سازنده کمک بیشتری می‌کند که امید است مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی این مسأله را در تصمیم‌گیری‌های آن لحاظ کنند تا جامعه‌ای پاک و عاری از اعتیاد داشته باشیم.