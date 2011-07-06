به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهمرادی صبح چهارشنبه در بازدید از فعالیتهای مرکز ترک اعتیاد شکوفاگران پاکاندیش افزود: مراکز ترک اعتیادی که دارای مجوز فعالیت از نهادهای مثل بهزیستی و بهداشت هستند، میتوانند نقش بسیار خوبی در داشتن جامعهای پاک و عاری از اعتیاد داشته باشند و به معنای واقعی به کمک دولت بیایند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت مرکز بهبودی اقامتی میانمدت شکوفاگران پاکاندیش گلستان در کلاله تصریح کرد: این مرکز که دارای مجوز رسمی و ثبتی از اداره کل بهزیستی گلستان است و یک شعبه آن در آزادشهر فعال است و برنامههای جامع و خوبی را در بحث مبارزه با اعتیاد و ترک معتادان به کار گرفته که یکی از بهترین برنامهها بحث حرفهآموزی و کلاسهای فنی و حرفهای این مرکز با همکاری مرکز فنی و حرفهای شهرستان آزادشهر است.
نظر شما