به گزارش خبرگزاری مهر، ذخیره گاه زیستگره دنا که یکی از نقاط با ارزش از منظر غنای زیستی در جهان محسوب می شود با مساحتی بالغ بر 255 هزار و 537 هکتار در سال 1389 از سوی برنامه انسان و کره مسکون یونسکو به عضویت شبکه بین المللی ذخیره گاههای زیستکره جهان در آمد.

به همین منظور فردا پنجشنبه و همزمان با اهدای اعتبارنامه ذخیره گاه زیستکره دنا توسط نماینده دفتر منطقه ای یونسکو درایران به معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، جشنواره ای هم با موضوع دنا در یاسوج برگزار می شود. در حاشیه این مراسم از برگزیدگان جشنواره عکس و نقاشی تنوع زیستی دنا نیز تقدیر می شود . همچنین از لوح ذخیره گاه زیستکره دنا در یکی از میادین شهر سی سخت پرده برداری خواهد شد .

ذخیره گاه زیستکره دنا یکی از مهمترین کانون های تنوع زیستی ایران در منطقه زاگرس محسوب می شود که حدود 15.6 درصد از کل تنوع گونه های گیاهی ایران را درخود جای داده است . درعین حال این منطقه از نظر غنای جانوری نیز در حد قابل قبولی قرار دارد .

در محدوده ذخیره گاه زیستکره دنا 42 روستا باجمعیتی نزدیک به 19200 نفر نیز وجود دارد که شغل غالب مردم کشاورزی ، باغداری و دامداری است. همچنین وجود عشایر در هر دو دامنه کوه که در فصل تابستان قشلاق خود را سپری می نمایند بخش دیگری از غنای فرهنگی این منطقه را تشکیل می دهد.