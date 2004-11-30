فولاد مباركه سپاهان – برق شيراز از دريچه آمار

به گزارش خبرنگار " مهر"، سوابق و نتايج مسابقات اين دو تيم از دهه 50 و مسابقات جام تخت جمشيد آغاز شده است، ليكن نبود اطلاعات وآمار قابل قبول و مستند ما را بر آن داشت تا تنها به نتايج و مسابقات اين دو تيم از سال 74 تا به حال بسنده نماييم.

از سال 74 تا به امروز دو تيم فولاد مباركه سپاهان و برق شيراز جمعا 14 بار در شهرهاي شيراز و اصفهان به مصاف هم رفته اند كه ما حصل اين 14 مسابقه 7 پيروزي براي سپاهان 2 پيروزي براي برق شيراز و 5 مساوي بوده است.

در اين 14 مسابقه جمعا 25 بار توپ از خط دروازه ها عبوركرده كه سهم سپاهان 18 گل و سهم برق شيراز 7 گل مي باشد.

نتايج مسابقات اين دوتيم از سال 74 تا به حال كه توسط مهندس حجت شيراني از اعضاي كانون هواداران باشگاه فولاد مباركه سپاهان گردآوري شده است بدين شرح مي باشد:

سال 74: برق شيراز صفر – سپاهان اصفهان (ورزشگاه شهداي ارتش شيراز)

سپاهان اصفهان صفر- برق شيراز صفر (ورزشگاه 22 بهمن اصفهان)

سال 75: برق شيراز يك - سپاهان اصفهان صفر(ورزشگاه شهداي شيراز)

سپاهان اصفهان صفر- برق شيراز صفر (ورزشگاه 22 بهمن اصفهان)

سال 76: سپاهان اصفهان يك- برق شيرازصفر (ورزشگاه 22 بهمن اصفهان)

برق شيراز 2- سپاهان اصفهان 2 (ورزشگاه شهداي ارتش شيراز)

در سالهاي 77 و 78 تيم برق شيراز در مسابقات دسته دوم كشور حضور داشت.

سال 79: سپاهان اصفهان يك - برق شيراز يك (ورزشگاه 22 بهمن اصفهان)

برق شيراز يك - سپاهان اصفهان صفر (ورزشگاه حافظيه شيراز)

سال 80: سپاهان اصفهان 3 – برق شيراز صفر (ورزشگاه 22 بهمن اصفهان)

برق شيراز يك – سپاهان اصفهان 2 (ورزشگاه حافظيه شيراز)

سال 81، 82: سپاهان اصفهان 1- برق شيراز يك (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

برق شيراز يك - سپاهان اصفهان 5 (ورزشگاه فيروز آباد شيراز)

فصل 83- 84: سپاهان اصفهان ؟ - برق شيراز ؟ (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)