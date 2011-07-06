به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس تبلیغات اسلامی گلستان، خواستار آموزش و اطلاع رسانی روحانیان، تشکل های سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص مصرف بهینه آب شد.

وی اظهار داشت: اگر پدیده خشکسالی و کمبود آب در کشور خوب مدیریت نشود، در آینده با کمبود آب مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: کم کردن به بهداشت و سلامتی صدمه ای نمی زند و باید درست مصرف کنیم.

علیمرادی ادامه داد: امروزه یکی از عوامل بروز و تشنج در بین کشورها منابع آبی است که منشاء پنهان آن آن بحث آب است که باید همه ما به آن توجه کنیم.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان نیز قول مساعدت و همکاری داد و افزود: در خصوص درست مصرف کردن آب، روحانیان، تشکل های دینی و هیئات مذهبی در مراسم و گردهمایی ها اطلاع رسانی کنند.

گفتنی است: در این راستا تفاهم نامه مشترکی امضاء شد.