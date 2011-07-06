وزارت نفت و نیرو تعهدات خود را در قبال شهرهای جدید اجرایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نور صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هر دو وزارتخانه نفت و نیرو در قبال شهرهای جدید تعهداتی دارند که در این راستا وزارت نیرو به تعدادی از تعهدات خود عمل کرده بود.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته این دو وزارتخانه در سال جاری تعهدات خود را در مباحث خدماتی و زیر ساختی اجرایی می کنند و اعتبارات مورد نیاز نیز در اختیار دستگاه های مربوطه قرار خواهند داد.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور با بیان اینکه بیش از 300 هزار واحد آموزشی در شهرهای جدید کشور راه اندازی خواهد شد، افزود: یکی از فعالیتهایی که در شهرهای جدید کشور انجام می شود توجه به مباحث آموزشی و فرهنگی است که در این راستا تا سال 91 بیش از 300 هزار واحد آموزشی جدید در شهرهای جدید کشور راه اندازی می شود که در این میان سهم شهر جدید صدرا بیش از 20 مرکز آموزشی خواهد بود.

نور صالحی ادامه داد: سیستم حمل و نقل درون شهری نیز از دیگر مواردی است که در شهرهای جدید مورد توجه قرار گرفت که در این خصوص نیز قراردادهای مختلفی به ثبت رسیده و در حال حاضر سیستم حمل و نقل نیز در شهر جدید صدرا فعال شده است.

چشم انداز آینده شهر صدرا از قبل مشخص بود

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص عدم توجه به رعایت اصول زیرساختی در شهر صدرا گفت: افق شهر جدید صدرا در شورای عالی تصویب شد و به طور یقین به گونه ای برنامه ریزی شده که در مباحث خدماتی و زیرساختی برای تعداد جمعیت فراوان برنامه ریزی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: هر زمان که تعداد جمعیت حاضر در شهر صدرا افزایش داشته باشد نوع خدمات رسانی تغییر و سرعت افزایش خواهد یافت ولی مورد تایید این است که در این شهر پیش بینی تعداد جمعیت شده است.

نور صالحی در خصوص آخرین وضعیت فاظلاب شهر صدرا نیز افزود: توافقات نهایی صورت گرفته و مبلغ سه میلیارد تومان از طرق مسکن و شهرسازی به آبفا اعتبار داده خواهد شد که شبکه فاضلاب و تصفیه خانه صدرا هر چه سریعتر احداث شود.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به مسکن مهر ساخته شده در شهرهای جدید نیز گفت:365 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور ساخته و یا در حال ساخت است که تمامی آنها از وضعیت پیشرفتی قابل قبولی برخوردار هستند.