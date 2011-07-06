ممنوعیت تردد هوو در سطح پایتخت/ توقیف خودروی پژو با 203 کیلومتر سرعت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به اجرای طرح های تابستانی پلس راهور گفت: با توجه به اهمیت بزرگراه ها در گذشته تنها 9 بزرگراه تحت پوشش پلیس بود اما با افزایش امکانات از امروز 16 بزرگراه و تا دو هفته آینده مابقی بزرگراه ها تحت کنترل پلیس قرار می گیرند.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده شاهد افزایش 80 درصدی تسلط پلیس بر بزرگراه ها هستیم. ضمن اینکه از امروز 65 واحد گشتی بنز و به زودی خودرو مگان به گشت های پلیس بزرگراه افزوده می شود.

افزایش پرواز گشت هوایی تهران

وی با اعلام افزایش پروازهای گشت هوایی تصریح کرد: این گشت از اول مهر ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و در تابستان با توجه به افزایش طول روز روزی 3 مرتبه پرواز خواهد کرد. خوشبختانه بسیاری از گره های ترافیکی توسط این گشت ضبط شده است.

افزایش سرعت خودروها در بزرگراه ها

سردار رحیمی با اشاره به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: قبل از اجرای این قانون میانگین سرعت در بزرگراه ها 66 کیلومتر بود که پس از اجرا به 77 کیلومتر افزایش یافت. ضمن اینکه در این مدت شاهد افزایش 7 درصدی روانی ترافیک بودیم.

شناسایی بزرگراه های حادثه ساز

رئیس پلیس راهور تهران از شناسایی بزرگراه های حادثه ساز خبر داد و تصریح کرد: پلیس پس از بررسی های تخصصی، بزرگراه های حادثه ساز را که بیشترین حوادث در آنها رخ داده است شناسایی کرد. از این پس پوشش بزرگراهی افزایش خواهد یافت و قصد داریم با اصلاحات هندسی رفت و آمد را تسهیل کنیم. این در حالیست که به منظور تسهیل تردد مسافران تا کنون 25 پهلوگاه در بزرگراه ها فعال شده است.

برخورد قانونی با مراکز اداری و تجاری متخلف

وی با بیان برخورد با مراکز اداری و تجاری که ترافیک را افزایش می دهند تصریح کرد: به اینگونه مراکز در مرحله اول تذکر می دهیم و در صورتیکه برنامه ای برای کاهش ترافیک نداشته باشند با آنها برخورد قانونی می کنیم.

انجام اصلاحات هندسی در بزرگراه ها

سردار رحیمی با اشاره به انجام اصلاحات هندسی و مسدود کردن مسیرهای انحرافی در بزرگراه ها تاکید کرد: تا کنون اصلاحاتی در بزرگراه های امام علی (ع)، صیاد شیرازی، جاده مخصوص و اتوبان کرج انجام شده است.

کنترل ویژه مبادی ورودی و خروجی تهران

وی با اعلام برخورد قاطع پلیس با تخلفات در بزرگراه های ورودی و خروجی تهران اظهار داشت: تهران شهر قانونمداری است به همین دلیل مبادی ورودی و خروجی آن به شدت کنترل می شود و با تخلفات به صورت قاطعانه برخورد خواهد شد. طی ماه های گذشته بسیاری از رفتارهای غلط از جمله تردد در گذرگاه عابر پیاده اصلاح شد. اکنون بالای 90 درصد از عابران، خودروها و موتورسیکلت سواران این قانون را رعایت می کنند.

ماموران موظف هستند به مردم احترام بگذارند

رحیمی از اصلاح رفتار پلیس به ویژه در جهت احترام به مردم خبر داد و افزود: ماموران موظف هستند در زمان اعمال قانون بدون پیاده شدن راننده در کنار در خودرو قرار گرفته و ضمن ادای احترام راننده متخلف را جریمه کنند. رانندگان نیز باید بدانند از هرگونه بگو مگو با ماموران خودداری کنند ضمن اینکه هیچ توجیهی برای تخلف عبور در گذرگاه عابر پیاده مورد قبول نیست.

تجهیز تمامی بزرگراه های تهران به دوربین کنترل سرعت

وی با بیان تجهیز تمامی بزرگراه های پایتخت به دوربین کنترل سرعت تا پایان سال گفت: هم اکنون دو بزرگراه دیگر نیز به این دوربین ها مجهز شدند. استفاده از این دوربین ها باعث کاهش تخلفات و کنترل آن شده است. همچنین با استفاده از این دوربین ها زمان رسیدن برگه جریمه به کمتر از 3 روز کاهش پیدا کرده است.

احداث سالن ثبت مکانیزه تخلفات

وی از راه اندازی سالن ثبت مکانیزه تخلفات خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی این سالن بلافاصله تمام اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار ماموران قرار می گیرد و قبوض جریمه بلافاصله برای مختلفان ارسال می شود.

ثبت فیلم تخلفات رانندگان

رحیمی با اعلام تجهیز پلیس به امکانات مدرن، تصریح کرد: هم اکنون پلیس بزرگراه به دوربین هایی مجهز است که علاوه بر ثبت تخلف می توانند از آن فیلم تهیه کنند. همچنین سیستم استعلام پلاک خودرو و نمره منفی رانندگان در اختیار گشت های بزرگراهی قرار گرفته است. اگر راننده ای به نمره منفی 30 برسد گواهینامه اش اخذ و از ادامه رانندگی جلوگیری می شود. هم اکنون برخی از بزرگراه ها که دارای دوربین ثبت تخلفات نیستند توسط دوربین های لیزری کنترل می شوند.

افزایش 30 درصدی تردد شبانه در تهران

وی با بیان افزایش 30 درصدی تردد شبانه درتهران اظهار داشت: هم اکنون شیفت سوم پلیس تقویت شده و در محورهای بزرگراهی فعال هستند.

برخورد با تخلفات خودروهای سنگین

وی حمل نخاله، تردد در ساعت غیر مجاز و سرعت را از تخلفات رانندگان خودروهای سنگین برشمرد و تصریح کرد: این رانندگان تنها می توانند در روزهای عادی از ساعت 22:30 به بعد وارد شهر شوند. همچنین با خودروهای سنگین دودزا، حمل کننده اضافه بار و خودروهای زباله کش و نخاله بر متخلف برخورد جدی انجام می شود.

تردد هوو در سطح شهر ممنوع است

رئیس پلیس راهور از ممنوعیت تردد خودروی هوو در سطح شهر خبر داد و تاکید کرد: تردد این خودروها از هفته آینده ممنوع است و آنها تنها می توانند از بزرگراه هایی مانند بعثت و آزادگان تردد کنند. پلیس برابر قانون با خودروهای هوویی که وارد شهر شوند برخورد قاطع می کند.

اعمال قانون با دستگاه های الکترونیکی صدور جریمه

وی با اشاره به اعمال قانون رانندگان متخلف با استفاده از دستگاه های الکترونیکی صدور جریمه گفت: تهران اولین شهری است که از دستگاه های PDA استفاده می کند و پرسنل کادر آن به این دستگاه مجهز شده اند. استفاده از این دستگاه مزایای خوبی از جمله کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت اعمال قانون و انتقال سریع به اجرائیات را دارد.

شناسایی 213 راننده متخلف با سرعت بیش از 140 کیلومتر

سردار رحیمی با اشاره به آمار 3 ماهه سرعت و سبقت غیر مجاز در بزرگراه ها تاکید کرد: در این مدت گواهینامه 213 راننده متخلف به علت عدم رعایت سرعت مجاز از یک تا 6 ماه توقیف شد. این رانندگان برای انجام معاینات پزشکی و سلامت روانی به مراکز درمانی معرفی شدند.

معرفی 6 هزار راننده فاقد گواهینامه به دادگاه

وی از معرفی 6 هزار راننده فاقد گواهینامه به دادگاه خبر داد و گفت: در 3 ماهه اول امسال این تعداد راننده خودرو و موتور سیکلت که فاقد گواهینامه بودند به دادگاه معرفی شدند این در حالیست که هیچ خودرویی نیز حق تردد بدون پلاک را ندارد.

توقیف خودروی پژو با 203 کیلومتر سرعت

وی با بیان توقیف خودروهای دارای سرعت بیش از 140 کیلومتر، اظهار داشت: خودرو پژو 206 چندی پیش در یکی از بزرگراه ها با سرعت 203 کیلومتر شناسایی و توقیف شد. همچنین خودروی ماکسیمایی با سرعت 179 کیلومتر، پژو 405 با سرعت 179 کیلومتر، گرند ویتارا با 178 کیلومتر، مزادی 3 با 177 کیلومتر، پژو پارس با 176 کیلومتر و خودروی زانتیا با سرعت 176 کیلومتر در این مدت از سوی پلیس شناسایی و توقیف شدند.

ورود ممنوع؛ بیشترین تخلف در بزرگراه هاست

وی ورود ممنوع را بیشترین تخلف در بزرگراه ها اعلام کرد و گفت: پس از این تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی با 17 درصد، استفاده از کمربند ایمنی با 10 درصد و تخلفات حاشیه بزرگراه ها یا سد معبر با 8 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

سردار رحیمی عدم توجه به جلو، عدم رعایت سرعت مطمئنه و تغییر مسیر ناگهانی را از تخلفات مهم بزرگراهی برشمرد و تاکید کرد: مهمترین علت تصادفات در بزرگراه ها عدم رعایت فاصله طولی، حرکت بین خطوط و تغییر خط حرکت است.

اعمال نمره منفی برای عبور از محل ممنوعه

وی با تاکید بر برخورد با تخلفات حادثه ساز اظهار داشت: بیشترین نمره منفی رانندگان متخلف عبور از محل ممنوعه، عبور از چراغ قرمز و سبقت غیر مجاز است این در حالیست که رانندگان باید بدانند اگر به صورت غیر مجاز وارد محدوده زوج و فرد و ترافیک شوند نمره منفی دریافت می کنند.

کاهش سرعت و روانی ترافیک پس از اجرای قوانین جدید راهنمایی و رانندگی

وی کاهش سرعت و روانی ترافیک را 2 امر مهم پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی دانست و تاکید کرد: رفتارهای قانونمدارانه بهبود یافته است ضمن اینکه تخلفات رانندگی با اجرای این قانون کاهش محسوسی یافته است. رانندگان باید بدانند اگر سه تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند خودروی آنها قطعا توقیف می شود.

قانونمند کردن موتورسواران

وی با بیان قانونمند کردن موتورسواران تصریح کرد: برای موتورسواران نقطه پارک مناسبی در نظر گرفته شده است تا از تخلفات آنها کاسته شود.

راه اندازی گشت تست الکل و اعتیاد

وی از راه اندازی گشت تست الکل و اعتیاد خبر داد و تصریح کرد: دستگاه های تست الکل و اعتیاد خریداری شده است و تیم های ویژه ای برای این امر در نظر گرفته شده اند. پلیس با استفاده کنندگان از قرص های روانگردان و مواد مخدر به شدت برخورد می کند.

برخورد با فعالیت صنفی و دستفروشی در بزرگراه ها

وی با بیان برخورد قاطع پلیس با فعالیت صنفی و دستفروشی در بزرگراه ها، تاکید کرد: کارگران و دست فروشان حاشیه بزرگراه ها ساماندهی می شوند و تا زمانی که موارد ایمنی را رعایت نکنند اجازه کار نخواهند داشت. 10 تیم ویژه پلیس نیز برای برخورد با پلاک مخدوش، چراغ زنون و این افراد در نظر گرفته شده است که در نقاط خاص مستقر شده اند.

کاهش دو دقیقه ای حضور در صحنه تصادف

وی با اعلام کاهش دو دقیقه ای حضور پلیس در صحنه تصادف تصریح کرد: هم اکنون پلیس به صورت میانگین تا 10 دقیقه در صحنه تصادف حاضر می شوند. در مواقعی که پلیس با تاخیر در صحنه حادثه حاضر می شود شهروندان می توانند ضمن تماس با شماره 6692، 6666 تاخیر پلیس را گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.

سردار رحیمی در خصوص مهمترین اقدامات انجام شده در پلیس راهور طی یک سال گذشته و همزمان با حضورش در این پلیس گفت: 1500 پارکبان جدید با قیمت مناسب و آموزش های به روز ساماندهی شدند. همچنین چرثقیل ها که بسیاری از مردم از آن گلایه مند بودند با وارد کردن چرثقیل های جدید ساماندهی شدند این در حالیست که گله و شکایت شهروندان از پارکینگ دار ها به صفر رسیده است. همچنین شیوه نوین کنترل ترافیک با فعالیت 680 دوربین از دیگر دستاوردهای یک سال اخیر است.

وی ادامه داد: روانی ترافیک در این مدت 25 درصد افزایش داشته است ضمن اینکه رضایتمندی مردم از پلیس نسبت به مدت مشابه گذشته رشد 25 درصدی را نشان می دهد. این در حالیست که پلیس راهور تهران از رتبه 23 در عملکرد به رتبه اول کشور ارتقا یافت.