مهدی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای شبکه 20 کیلو ولت به طول 4.5 کیلومتر در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد 680 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه در مدت دو ماه اجرا شده و با بهره برداری از این طرح مشکل روشنایی معابر شهرک صنعتی شهدای محمودآباد برطرف شد.

وی بیان داشت: توسعه شهرکها و نواحی صنعتی به رشد صنعت منطقه کمک شایانی خواهد کرد و با پتانسیلی که در مجموعه استان فراهم شده شاهد افزایش تولید و اشتغال در سطح مازندران باشیم.

معاون اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با وسعت 118 هکتار، حجم سرمایه گذاری 974 میلیارد ریال دارای 32 واحد بهره بردار و ظرفیت اشتغال هزار و 238 نفر مشغول فعالیت است.