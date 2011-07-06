به گزارش خبرگزاری مهر، "سلیمان فرنجیه" مسئول رسانه ای جریان المرده که از شخصیتهای حقوقی لبنان محسوب می شود در گفتگو با المنار اظهار داشت: هر آنچه تاکنون در مواضع مخالفان (جریان 14 مارس) پس از تشکیل دولت دیده شده، هیچ ارتباطی به اصول دموکراتیک نداشته است.

مقاومت علاوه بر پیروزی در جنگ نظامی با اسرائیل، در جنگ قضایی و سیاسی با دادگاه بین المللی نیز پیروز شده است.

وی با اشاره به شخصیت ملی و مردمی "نجیب میقاتی" نخست وزیر جدید لبنان اظهار داشت: وی شخصیتی است که در مسئله حقوق اهل سنت لبنان افراط و تفریط نمی کند و به عربی بودن لبنان و عدالت پایبند است.

وی با ابراز شگفتی از اینکه حتی ابراز شک و تردید نیز در مسئله اعتبار دادگاه بین المللی، مشارکت در جنایت و رد حقیقت محسوب می شود، افزود: شواهد غیر قابل انکار و مدارک مستندی که از سوی "سید حسن نصرالله" ارائه شد با پاسخ جدی مواجه نشد.

مردمی وجود ندارند که با اظهارات رهبران 14 مارس تحت تاثیر قرار گیرند.

فرنجیه تاکید کرد: اگر حتی شخص "رفیق حریری" (نخست وزیر فقید لبنان) زنده شود و بگوید اسرائیل مرا ترور کرده، باز هم آنها این مسئله را رد کرده و سخنانش را باور نمی کنند!

این شخصیت برجسته حقوقی در لبنان در ادامه با اشاره به دور بودن دیدگاههای هواداران 14 مارس و رهبران این جریان اظهار داشت: مردمی وجود ندارند که با اظهارات رهبران 14 مارس تحت تاثیر قرار گیرند. آنان هم اکنون ناتوان شده و در مشکلات بغرنج سیاسی بسر می برند.

وی تاکید کرد: مقاومت علاوه بر پیروزی در جنگ نظامی با اسرائیل، در جنگ قضایی و سیاسی با دادگاه بین المللی نیز پیروز شده است. تلاشها برای تحریک مردم لبنان در برهه کنونی شکست خورده است و بدعت ایجاد فتنه مذهبی و قومیتی نیز بر ملا شده چون لبنانیها در برابر آن مقاوم شده اند.

خاطر نشان می شود اسناد اخیر ارائه شده توسط دبیرکل حزب الله لبنان ارتباط نزدیک دادگاه بین المللی و رژیم صهیونیستی را افشا کرده و نشان می دهد با توجه به این ارتباطات نمی توان به احکام صادره از دادگاه بین المللی در مسئله ترور حریری ذره ای اطمینان داشت. سید حسن نصرالله در سخنانش همچنین از تلاش غرب برای ایجاد اختلاف و تنش در لبنان پرده برداشته بود. نصرالله اسناد و مدارکی درباره ارتباط دادگاه ترور حریری با رژیم صهیونیستی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس پخش کرد که در یکی از این اسناد به انتقال رایانه های دادگاه از طریق تل آویو به لاهه اشاره شد.