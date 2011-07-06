به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه بانک نیز که به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1389 برگزار شد، صورتهای مالی سال 89 اعم از ترازنامه و صورتحساب سود و زیان با اظهار نظر مقبول حسابرسی توسط اعضای مجمع به تصویب رسید.

این نشست با حضور اصغر ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای مجمع عمومی بانک، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیران بانک مسکن برگزار شد.



ابوالحسنی تصریح کرد: بانک مسکن در طرح مسکن مهر همسویی بسیارخوبی با سیاستهای دولت داشته و عامل مهم در اجرای موفق این طرح که یکی از شاخصه های خدمت دولت به مردم است، کارکنان بانک مسکن می باشند.

وی افزود: مشارکت بانک مسکن در طرح مسکن مهر نشان داد که سیستم بانکی می تواند در خدمت اهداف اجتماعی و اقتصادی جامعه گام بردارد که از نمونه های بارز آن می توان به کنترل بخشی از تورم کشور با تلاش کارکنان و مسوولان بانک مسکن اشاره کرد.

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود اظهار داشت : بخشی از ثبات ایجاد شده در بخش مسکن نتیجه تلاش کارکنان بانک مسکن و خدمت در طرح مسکن مهر است که لازم است با الگو گیری از بانک مسکن در سایر بخش ها نیز ثبات نسبی ایجاد شود.

در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن قدرت اله شریفی مدیر عامل بانک مسکن، با تشریح گزارش عملکرد بانک در سال 89 در خصوص نقش اجتماعی فعالیتهای این بانک گفت : پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر به عنوان تنها بانک عامل یکی از مهمترین فعالیتهای بانک به منظور تحقق نقش اجتماعی بانک در جامعه است ، زیرا این طرح از مهمترین و وسیع ترین برنامه های دولت در جهت خانه دار کردن دهک های کم درآمد جامعه می باشد.

وی با تشریح عملکرد بانک در بخش صورت سود و زیان، گفت : سود بانک طی سال 89 نسبت به سال قبل 52 درصد افزایش یافته است. شریفی در ادامه افزود : بانک مسکن با تخصیص 5 درصد از2 درصد سپرده های قرض الحسنه برای هزینه های امور فرهنگی و آموزش و پرورش، اقدام به احداث دو مدرسه در مناطق محروم کشور نموده است.

شریفی تدوام پرداخت تسهیلات مسکن مهر ، نوآوری در ارائه محصولات جدید بانکی و حضور بیشتر در عرصه های بانکدار ی بین الملل ر ا از مهمترین اهداف سال جاری این بانک عنوان کرد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین در خصوص دلایل درخواست افزایش سرمایه گفت : برای ادامه روند پرداخت تسهیلات و اصلاح نسبت سرمایه و افزایش توان تسهیلات دهی ضروری است سرمایه بانک افزایش یابد.