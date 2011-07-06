عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه جزیره مینو در گذشته از نبود یک پل ارتباطی مناسب رنج می‌کشید، افزود: بهره برداری از پل کابلی جزیره مینو رفاه هرچه بیشتر مردم منطقه را در پی دارد.

وی با بیان اینکه پل کابلی جزیره مینو تنها پل کابلی شهرستانهای خرمشهر و آبادان است، تصریح کرد: این پروژه در مهرماه و همزمان با سالروز شکست حصر آبادان به بهره برداری می رسد.



کعبی با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته به پروژه پل کابلی جزیره مینو حدود 11 میلیارد تومان است، گفت: این پل به طول ۱۵۰ متر و عرض ۱۸ متر و با ارتفاع ۱۱ متر از سطح آب در حال ساخت است.



وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در تردد خودروها در مسیر جزیره مینو دو مسیر دسترسی در کنار این پل احداث شده که در زمان احداث پل کابلی این دو مسیر مورد استفاده قرار گرفته اند.



عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بهره برداری از پروژه پل کابلی جزیره مینو فواید فراوانی را به همراه دارد، تاکید کرد: با راه اندازی این پل ارتباط بین بلوار فرودگاه آبادان و جزیره مینو برقرار می‌ شود که موجب سهولت در تردد خودروها خواهد شد.



نام قدیم جزیره مینو، صلبوخ که در زبان عربی ریگ معنا می داده و نام فعلی آن مینوشهر است. این جزیره از شرق هم مرز با ایران و از غرب هم مرز با عراق است. اکثریت ساکنین این جزیره را افراد بومی و عرب تشکیل می دهند.



این جزیره در کنار اروندرود و در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر خرمشهر قرار دارد. بزرگترین قطر جزیره 2.6کیلومتر و مساحت آن 17.8کیلومتر مربع است که سراسر از نخلستان پوشیده شده و مینوشهر بزرگترین آبادی آن است. طبیعت بکر و نخلهای بی شمار این جزیره اکوسیستم مناسبی برای زیست پرندگان مهاجر وهمچنین نیزارهای انبوه و رازآلود آن پناهگاه حیوانات وحشی از جمله گراز است.



بسیاری از ساکنان مینو را اعراب تشکیل می دهند و به همین سبب زبان رایج مردمان شهر عربی است.