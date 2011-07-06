به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رفایی با بیان این که نفس برگزاری جشنواره‌های سینمایی برای نشان دادن پویایی بدنه سینمای کشور مفید است، تاکید کرد: جشنواره‌ها زمانی می‌توانند به جریان‌سازی در سینمای کشور نائل شوند که در تک تک مراحل برگزاری پیگیر عملی شدن شعارها و اهداف خود باشند و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای اجتناب کنند.

وی افزود: جشنواره محلی است برای فیلم دیدن علاقمندان سینما و کارگردانانی که در آن حضور پیدا کرده‌اند با این تعریف نفس برگزاری هر جشنواره‌ای مفید خواهد بود اما اگر هدف از برگزاری یک رویداد سینمایی اعتلا و پیشرفت هنر سینما در کشور باشد صرف تماشا و اکران آثار سینمایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اعتلا و توسعه سینما در کشور باشد و باید برای رسیدن به این هدف، فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر قرار داد.

این کارگران با تاکید بر این نکته مهم که یکی از فاکتورهای اساسی برای پیشرفت و توسعه سینما به واسطه برگزاری جشنواره‌ها توجه به مبحث کیفی‌گرایی در چنین جریانات سینمایی است خاطرنشان کرد: متاسفانه اغلب جشنواره‌های سینمایی در کشور ما توجهی به بحث کیفیت ندارند و صرفا بر افزایش نگاه کمیتی تمرکز کرده‌اند. حتی در مواردی شاهد هستیم که برگزارکنندگان جشنواره‌های سینمایی تا حدی دچار ذوق‌زدگی می‌شوند که تأکید امور اجرایی را بر مسائل حاشیه‌ای بنا می‌نهند و با این کار آن جشنواره از جریان اصلی خود خارج می‌شود.

رفایی در تشریح عامل مهم بعدی جهت تحقق جریان‌سازی در سینما با تمرکز بر جشنواره‌های سینمایی تصریح کرد: مسئولان برگزاری هر رویدادی باید بدانند که جشنواره را برای چه برگزار می‌کنند و در پی تحقق چه شعارها و اهدافی هستند که آن جشنواره درصدد تحقق آنها است. اگر این امر میسر شود آن اتفاق سینمایی می‌تواند در سایه تداوم به حرکتی جریان‌ساز بدل شود اما اگر باز هم مسئولان آن جشنواره به حاشیه کشیده شوند، صرفا برگزاری آن رویداد به یک تعارف هنری شبیه خواهد شد و هیچ کارکرد دیگری نخواهد داشت.

کارگردان فیلم "خانه امن است" با اشاره به برگزاری اولین جشنواره سینمایی "میلاد سرخ" شور و حال جاری در این جشنواره و استقبال هنرمندان جوان از این رویداد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این جشنواره با اهداف متعالی و آرمان‌های بزرگی کار خود را آغاز کرده است و ضمانت بقا و رمز ماندگاری آن در پیگیری مجدانه مسئولان برگزاری این رویداد جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده جشنواره "میلاد سرخ" نهفته است.

رفایی در پایان ضمن استقبال از برگزاری جشنواره‌های مهم و جدی سینما مانند "میلاد سرخ" در شهرستان ها اظهار داشت: در کنار مبحث تمرکززدایی جشنواره‌ها از پایتخت، برگزاری چنین رویدادهایی در شهرستان‌های کشور سبب می‌شود که هنرمندان آن منطقه ضمن توجه بر دیده شدن تلاش‌های‌شان، همت خود را برای ارتقای آثار هنری شان بالا ببرند و با ادامه این جریان، بی‌شک شاهد ارتقای کیفی هنر سینما در کشور خواهیم بود.

نخستین جشنواره سینمایی "میلاد سرخ" همزمان با اعیاد شعبانیه و تولد امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) از 12 تا 15 تیرماه در استان اردبیل برگزار می‌شود و امروز طی مراسمی به کار خود پایان خواهد داد.