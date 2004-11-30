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۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷

مجمع عمومي فدراسيون ورزش نابينايان و كم بينايان تشكيل مي شود

انتخاب نايب رييس هفتمين مجمع عمومي فدراسيون ورزشهاي نابينايان وكم بينايان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مجمع به منظور انتخاب نايب رييس ، دبير، خزانه دار، بازرس و همچنين تصويب تقويم ورزشي و بودجه مورد نيازسال 84 فدراسيون راس ساعت 30/14 روز يكشنبه مورخ 15/9/83 در محل سالن اجتماعات دفتر امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي واقع در تهران – خيابان شهيد مفتح – خيابان ورزنده برگزار مي شود.

 

کد مطلب 135274

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