مجمع عمومي فدراسيون ورزش نابينايان و كم بينايان تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مجمع به منظور انتخاب نايب رييس ، دبير، خزانه دار، بازرس و همچنين تصويب تقويم ورزشي و بودجه مورد نيازسال 84 فدراسيون راس ساعت 30/14 روز يكشنبه مورخ 15/9/83 در محل سالن اجتماعات دفتر امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي واقع در تهران – خيابان شهيد مفتح – خيابان ورزنده برگزار مي شود.