تذکرات کمیسیون اصل۹۰ کارساز نشد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تذکرات بیمه مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرکتهای خودروسازی برای تحمیل بیمه شخص ثالث از پیش آماده شده برای خودروهای صفر کیلومتر، شرکتهای خودروسازی بدون توجه به این تذکرات همچنان بیمه نامه های شرکتهای بیمه وابسته به خود را به مشتریان ارائه می کنند.
این درحالی است که شرکتهای بیمه وابسته به خودروسازان، بدون توجه به نیازهای واقعی مشتریان و بدون ارائه سرویسهای مطلوب در زمان خسارت، همچنان به فعالیتهای خود ادامه می دهند و مشتریان ناراضی را همچنان با مشکلاتی که برای دریافت خسارت دارند، تنها می گذارند.
شرکتهای خودروساز اتومبیلهای صفر کیلومتر را همراه با بیمه شخص ثالث که متعلق به شرکتهای وابسته به آنها است، به مشتریان تحویل می دهند، که می توان گفت این امر به منزله نوعی سلب اختیار از خریدار است.
بی توجهی خودروسازان
طی یکسال گذشته با جدی تر شدن موضوع صدور انحصاری بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیلهای صفر و افزایش نارضایتی هایی که در این راستا صورت گرفت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد موضوع شد و در نهایت منجر به این امر شد که خودروسازان در فرمهای فروش خودرو، موضوع انتخاب شرکتهای بیمه صار کننده بیمه شخص ثالث را درج نمایند که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است.
خودروسازان بی توجه به این امر همچنان فرمهای فروش را بدون درج گزینه انتخاب شرکت بیمه صادر می کنند، براین اساس فقط دو شرکت بیمه خصوصی نسبت به صدور بیمه نامه در این مرحله اقدام می کنند.
در اصل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد صدور بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیلهای صفر کیلومتر توسط چند شرکت بیمه خاص گزارشی را آماده کرد.
مکاتبه با وزارت صنایع
علاوه بر شرکتهای خودروسازی، مکاتباتی هم با وزارت صنایع و معادن از سوی بیمه مرکزی مبنی بر اینکه تعیین بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه یا همان بیمه شخص ثالث باید با کسب نظر خریدار خودرو تعیین شود، صورت گرفته است.
جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: براساس گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شد که سهام شرکتهای خودروساز و دو شرکت بیمه صادر کننده با یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین کمیسیون تذکراتی را به وزارت صنایع مبنی بر اصلاح شیوه مذکور توسط خودروسازان ارائه کرد تا این روش اصلاح شود.
وی با اشاره به صدور بیمه نامه های مذکور به مدت یکسال گفت: دو شرکت بیمه عنوان می کردند که این بیمه نامه قابل تغییر است اما بیمه مرکزی مطرح کرد که با توجه به مدت یکسال صدور بیمه نامه، تغییر آن بسیار مشکل است و لازم است که خودروسازان حتما از خریدار خودرو در این زمینه کسب نظر کنند.
نظر شما