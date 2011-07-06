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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

سعیدی:

تیم والیبال کرمان دچار مشکلات مالی است

تیم والیبال کرمان دچار مشکلات مالی است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان از مشکلات مالی تیم والیبال کرمان برای حضور در لیگ برتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی عصر سه شنبه در جمع ورزشکاران کرمان که به منظور بیان مشکلات مالی تیم والیبال در لیگ برتر به فرمانداری کرمان آمده بودند گفت: مشکل مالی والبیال در کرمان را با جدیت دنبال کرده و این تیم را مورد حمایت قرار می دهیم.

سعیدی با اشاره به اینکه والیبال وزرشی است که طرفداران فراوانی دارد عنوان داشت: برای حل این مشکل نیاز به همفکری و هماهنگی تمامی مدیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی داریم که بتوانیم مانند گذشته مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در این خصوص با چند حامی مالی گفتگوهایی را انجام داده ایم گفت: شورای ورزش کرمان با محوریت حل مشکل والیبال تشکیل خواهد شد.

این مسئول گفت: برای حل این مشکل نیاز به تلاش و پیگری بیشتر مسئولان ورزش به خصوص هیئت والیبال داریم.

وی ورزش را عاملی برای جلوگیری از انحراف عنوان کرد واظهار داشت: ورزشکاران در کنار عبادت و تحصیل به سلامت جسم خود توجه دارند.

کد مطلب 1352751

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